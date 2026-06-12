島根大学・中部大学・理化学研究所・東京大学・岡山大学・名古屋大学による共同研究グループは、植物ホルモン「サイトカイニン」の根から葉への長距離輸送を調節する遺伝子「AHK3」を発見しました。

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接ぎ木技術を用いて根のみでAHK3遺伝子の機能を低下させることで、離れた器官である葉の成長を人為的に増加させることに成功したと発表しています。

本研究成果は、国際学術誌「Plant and Cell Physiology」にて2026年6月12日にオンライン公開されます。

植物ホルモン「サイトカイニン」は根で多く作られ 葉の成長を促す

植物は「根」と「葉」のように複数の器官から成り立っており、環境に適応するためには器官間で密接に情報をやりとりする必要があります。動物のような神経系や循環器系をもたない植物は、維管束と呼ばれる通路を介してシグナル分子を移動させることで、離れた器官間の情報伝達を実現しています。

今回注目されたのは、そのシグナル分子の一つである植物ホルモン「サイトカイニン」です。サイトカイニンは、窒素栄養状態が良好なときに根で多く作られ、道管（植物体内で水や栄養塩などの輸送を担う内部組織）を介して葉まで運ばれ、葉の成長を促進する働きをもちます。根の窒素栄養状態を葉に知らせるシグナル分子としての役割も担っていると考えられています。

しかし、根から葉へのサイトカイニンの輸送量を抑える、いわゆる「ブレーキ」のようなメカニズムについては、これまでほとんど解明されていませんでした。

サイトカイニンの輸送量を抑える遺伝子を特定

研究グループは、先行研究と遺伝子共発現ネットワーク解析をもとに、モデル植物のシロイヌナズナ（アブラナ科の植物で、植物研究における代表的なモデル生物）において、サイトカイニンの輸送量を抑える候補遺伝子として「サイトカイニン受容体AHK3遺伝子」を特定しました。

AHK3遺伝子は根だけでなく葉にも存在するため、遺伝子全体の機能を消失させた変異株では、根と葉のどちらの影響かを区別できません。

そこで研究グループは、接ぎ木技術を活用しました。接ぎ木技術とは、異なる植物体を人為的な切断面でつなぎ合わせ新たな植物体を作製する技術です。

この研究では無菌的に5日齢のシロイヌナズナの胚軸部分を切断し、ピンセットでつなぎ合わせることで、根のみでAHK3遺伝子の機能を消失させた「接ぎ木ahk3変異株」を作製しました。

ahk3変異株では根と道管液のサイトカイニン濃度がいずれも大きく増加

この接ぎ木ahk3変異株と接ぎ木野生株を比較した結果、接ぎ木ahk3変異株では根と道管液のサイトカイニン濃度がいずれも大きく増加していることが確認されました。

さらに、サイトカイニン応答性レポーター遺伝子（TCSn:GFP）を導入して葉の応答性を可視化したところ、接ぎ木ahk3変異株では葉のサイトカイニン応答性が増加していました。

葉面積の測定においても、接ぎ木ahk3変異株は接ぎ木野生株に比べて有意に増加していることが示されました。

加えて、道管へのサイトカイニンの積み込みに寄与する輸送体「ABCG14遺伝子」の機能を根で消失させたところ、接ぎ木ahk3変異株でみられた葉の成長促進効果がほとんど消失しました。

この結果は、根でのAHK3遺伝子の機能低下によってサイトカイニンの分解・調節が抑えられ、道管を通じてより多くのサイトカイニンが葉へ届けられた結果として葉の成長が促進されたことを示唆しています。

AHK3遺伝子は作物増産における有力なターゲットになる

研究グループは今後の展望として、この成果を作物の接ぎ木苗に応用することを見据えています。

台木（根側の植物）の遺伝子操作のみで穂木（葉や果実をつける側の植物）の性質を高めることが可能となり、味の良い品種を穂木として維持したままで優れた接ぎ木苗の開発につながることが期待されると述べています。

AHK3遺伝子は作物増産における有力なターゲットになると考えられています。

本研究は科学研究費補助金・特別研究員奨励費、基盤研究(C)・(B)、JST次世代研究者挑戦的研究プログラムの支援のもとで行われました。