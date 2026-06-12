「HERE WE GO！」マンC退団決定のポルトガル代表MF、スペイン超名門移籍が決定的に。精通記者ロマーノが発信「すでに合意に達し、契約内容も承認済み」
契約満了に伴い、今季限りでのマンチェスター・シティ退団が決定していたベルナルド・シウバの新天地が決まりそうだ。
シティで９シーズンを過ごしたB・シウバは、同クラブで公式戦通算460試合に出場し、76ゴール・77アシストを記録。通算20個のタイトル獲得に貢献するなど、長年にわたってチームの主力として活躍した。
去就が注目されていたなか、次なる挑戦の場は、新監督にジョゼ・モウリーニョを招聘したレアル・マドリーになるようだ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は６月12日、自身の公式Ｘで、選手の移籍成立時に用いるお馴染みの"HERE WE GO"のフレーズとともに、こう伝えた。
「ベルナルド・シウバがレアル・マドリーへ、HERE WE GO！ すでに合意に達し、契約内容も承認済み」
同記者によれば、31歳のポルトガル代表MFは「２年契約＋１年の延長オプション」でスペインの超名門に加入する見込みで、「マドリーは36時間前に動き始め、一気に交渉をまとめ上げた。モウリーニョがベルナルドを望んでいて、本人も加入にイエスと答えた。今日明らかになった交渉が進展しているという情報は、100パーセント本当だった」とのことだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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シティで９シーズンを過ごしたB・シウバは、同クラブで公式戦通算460試合に出場し、76ゴール・77アシストを記録。通算20個のタイトル獲得に貢献するなど、長年にわたってチームの主力として活躍した。
去就が注目されていたなか、次なる挑戦の場は、新監督にジョゼ・モウリーニョを招聘したレアル・マドリーになるようだ。
「ベルナルド・シウバがレアル・マドリーへ、HERE WE GO！ すでに合意に達し、契約内容も承認済み」
同記者によれば、31歳のポルトガル代表MFは「２年契約＋１年の延長オプション」でスペインの超名門に加入する見込みで、「マドリーは36時間前に動き始め、一気に交渉をまとめ上げた。モウリーニョがベルナルドを望んでいて、本人も加入にイエスと答えた。今日明らかになった交渉が進展しているという情報は、100パーセント本当だった」とのことだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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