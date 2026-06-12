週末はどこ行く？大阪のイオンモールで開催されるおすすめ初夏イベント6選[2026年6月13日・14日]
今回は2026年6月13日(土)・14日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】本物そっくりのユニークな食品サンプルがずらりと並ぶ
■食品サンプル展2026(イオンモール茨木 / 6月13日・14日)
見て、触れて、食品サンプルの魅力を体感できる展示会。本物そっくりの精密なサンプルアートがずらりと並び、ユニークな写真を撮ることができるフォトスポットも登場。盛り付け体験コーナーでは、フルーツや天ぷら、デザートなどの食品サンプルを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナル料理プレートを作ることができる。完成した作品は、その場で記念撮影をすることができる。
【食品サンプル展2026】イオンモール茨木 1F ジョイプラザ / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年6月13日(土)・14日(日) / 6月13日(土)10:00〜18:00、14日(日)10:00〜17:00 / 入場無料
■MYボトルデザインコンテストワークショップ(イオン藤井寺ショッピングセンター / 6月13日・14日)
オリジナルのマイボトルをデザインできるワークショップ。全国のイオンモールで開催中の「MYボトルデザインコンテスト」に関連したイベントで、その場で絵を描き、コンテストへの応募が可能。環境問題を考えながら、世界にひとつだけのマイボトルデザインにチャレンジすることができる。ワークショップの参加者には、味の素AGF株式会社よりマイボトル用スティック試供品が各日先着50人にプレゼントされる。
【MYボトルデザインコンテストワークショップ】イオン藤井寺ショッピングセンター 2Fプラサカプコン前 / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年6月13日(土)・14日(日) / 11:00〜16:00 なくなり次第終了 / 入場無料
■Father’s Day Event(イオンモール鶴見緑地 / 6月13日・14日)
6月21日(日)の「父の日」に向けて、家族で楽しめるイベントを開催。ファミリーチャレンジボッチャでは、家族みんなで協力しながらパラリンピック種目の「ボッチャ」に挑戦できる。結果に応じてすてきな景品を手に入れることができる。さらに、オーロラカラーのグラスにオリジナルアートをデザインできるワークショップも同時開催。父の日のプレゼントに最適なオリジナルデザインのグラスを作ることができる。
【Father’s Day Event】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年6月13日(土)・14日(日) / 10:00〜17:00(ファミリーチャレンジボッチャ最終受付16:45) / 入場無料 オリジナルオーロラグラス：参加費200円。キッズクラブクーポンの提示で100円引き / ファミリーチャレンジボッチャ：当日受付にて、イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で1組参加可能(1クーポンにつき、子ども2人まで)。オリジナルオーロラグラス：各日定員100人、予約は公式サイトから受付 / 小学生以下限定
■WATER SPLASH！(イオンモール堺鉄砲町 / 6月6日〜7月20日)
バリケード内にいるスタッフを水鉄砲で狙い、びしょぬれになりながら20分間思いっきり遊ぶことができる。6月6日(土)・7日(日)や6月27日(土)・28日(日)、7月18日(土)〜20日(祝)は水鉄砲をグレードアップできる「スプラッシュガチャ」、6月13日(土)・14日(日)や7月4日(土)・5日(日)には得点に応じて熱中症対策タブレットがもらえる「スプラッシュアタック」、さらに6月20日(土)・21日(日)や7月11日(土)・12日(日)はアヒルのおもちゃを移動させて景品がもらえる「アヒルちゃんお引越しチャレンジ」など、週替わりで楽しいイベントも開催される。
【WATER SPLASH！】イオンモール堺鉄砲町 屋外 赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年6月6日(土)〜7月20日(祝) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(最終受付16:40) / 参加費200円(1回につき水鉄砲1個プレゼント) / 雨天決行、荒天時中止 / 3歳以上小学生以下 / ぬれてもいい服装で参加。会場内に更衣室テントあり
■わくわく！エコたんけんラリー(イオンモールりんくう泉南 / 6月8日(月)〜21日)
楽しくエコについて学べるクイズラリー。イオンモール泉南の館内に設置された3カ所のラリーポイントでエコに関するクイズに挑戦し、スタンプをすべて集めると、「じゃがりこ(サラダ味)」または「チップスター(うすしお味)」のいずれか1つと交換することができる。さらに、クイズの全問正解者にはプチ菓子がプレゼントされる。
【わくわく！エコたんけんラリー】イオンモールりんくう泉南 スタンプ台紙・景品交換場所：2Fイオンカードセンター(ふるいち前) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年6月8日(月)〜21日(日) / 10:00〜18:00 / 入場無料 景品交換の際はイオンモールアプリのクーポン提示が必要(1人1回限り)
■噴水広場であそぼう！(イオンモールりんくう泉南 / 4月25日〜9月27日 ※土日祝のみ)
1階セントラルコート正面入口外に、暑い日にぴったりの水遊びスポット「噴水広場」が登場。期間中の土日祝のみ開放され、床から噴水のように水が飛び出し、小さな子どもが水遊びを楽しむことができる。無料で開放されているので、ショッピングの前後に気軽に立ち寄ってひんやりと涼しい気分を楽しめる。
【噴水広場であそぼう！】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月25日(土)〜9月27日(日) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(悪天候の場合は休止) / 入場無料 / ぬれてもいい服装で参加
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【画像】本物そっくりのユニークな食品サンプルがずらりと並ぶ
■食品サンプル展2026(イオンモール茨木 / 6月13日・14日)
見て、触れて、食品サンプルの魅力を体感できる展示会。本物そっくりの精密なサンプルアートがずらりと並び、ユニークな写真を撮ることができるフォトスポットも登場。盛り付け体験コーナーでは、フルーツや天ぷら、デザートなどの食品サンプルを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナル料理プレートを作ることができる。完成した作品は、その場で記念撮影をすることができる。
■MYボトルデザインコンテストワークショップ(イオン藤井寺ショッピングセンター / 6月13日・14日)
オリジナルのマイボトルをデザインできるワークショップ。全国のイオンモールで開催中の「MYボトルデザインコンテスト」に関連したイベントで、その場で絵を描き、コンテストへの応募が可能。環境問題を考えながら、世界にひとつだけのマイボトルデザインにチャレンジすることができる。ワークショップの参加者には、味の素AGF株式会社よりマイボトル用スティック試供品が各日先着50人にプレゼントされる。
【MYボトルデザインコンテストワークショップ】イオン藤井寺ショッピングセンター 2Fプラサカプコン前 / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年6月13日(土)・14日(日) / 11:00〜16:00 なくなり次第終了 / 入場無料
■Father’s Day Event(イオンモール鶴見緑地 / 6月13日・14日)
6月21日(日)の「父の日」に向けて、家族で楽しめるイベントを開催。ファミリーチャレンジボッチャでは、家族みんなで協力しながらパラリンピック種目の「ボッチャ」に挑戦できる。結果に応じてすてきな景品を手に入れることができる。さらに、オーロラカラーのグラスにオリジナルアートをデザインできるワークショップも同時開催。父の日のプレゼントに最適なオリジナルデザインのグラスを作ることができる。
【Father’s Day Event】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年6月13日(土)・14日(日) / 10:00〜17:00(ファミリーチャレンジボッチャ最終受付16:45) / 入場無料 オリジナルオーロラグラス：参加費200円。キッズクラブクーポンの提示で100円引き / ファミリーチャレンジボッチャ：当日受付にて、イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で1組参加可能(1クーポンにつき、子ども2人まで)。オリジナルオーロラグラス：各日定員100人、予約は公式サイトから受付 / 小学生以下限定
■WATER SPLASH！(イオンモール堺鉄砲町 / 6月6日〜7月20日)
バリケード内にいるスタッフを水鉄砲で狙い、びしょぬれになりながら20分間思いっきり遊ぶことができる。6月6日(土)・7日(日)や6月27日(土)・28日(日)、7月18日(土)〜20日(祝)は水鉄砲をグレードアップできる「スプラッシュガチャ」、6月13日(土)・14日(日)や7月4日(土)・5日(日)には得点に応じて熱中症対策タブレットがもらえる「スプラッシュアタック」、さらに6月20日(土)・21日(日)や7月11日(土)・12日(日)はアヒルのおもちゃを移動させて景品がもらえる「アヒルちゃんお引越しチャレンジ」など、週替わりで楽しいイベントも開催される。
【WATER SPLASH！】イオンモール堺鉄砲町 屋外 赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年6月6日(土)〜7月20日(祝) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(最終受付16:40) / 参加費200円(1回につき水鉄砲1個プレゼント) / 雨天決行、荒天時中止 / 3歳以上小学生以下 / ぬれてもいい服装で参加。会場内に更衣室テントあり
■わくわく！エコたんけんラリー(イオンモールりんくう泉南 / 6月8日(月)〜21日)
楽しくエコについて学べるクイズラリー。イオンモール泉南の館内に設置された3カ所のラリーポイントでエコに関するクイズに挑戦し、スタンプをすべて集めると、「じゃがりこ(サラダ味)」または「チップスター(うすしお味)」のいずれか1つと交換することができる。さらに、クイズの全問正解者にはプチ菓子がプレゼントされる。
【わくわく！エコたんけんラリー】イオンモールりんくう泉南 スタンプ台紙・景品交換場所：2Fイオンカードセンター(ふるいち前) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年6月8日(月)〜21日(日) / 10:00〜18:00 / 入場無料 景品交換の際はイオンモールアプリのクーポン提示が必要(1人1回限り)
■噴水広場であそぼう！(イオンモールりんくう泉南 / 4月25日〜9月27日 ※土日祝のみ)
1階セントラルコート正面入口外に、暑い日にぴったりの水遊びスポット「噴水広場」が登場。期間中の土日祝のみ開放され、床から噴水のように水が飛び出し、小さな子どもが水遊びを楽しむことができる。無料で開放されているので、ショッピングの前後に気軽に立ち寄ってひんやりと涼しい気分を楽しめる。
【噴水広場であそぼう！】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近) / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月25日(土)〜9月27日(日) 土日祝のみ / 10:00〜17:00(悪天候の場合は休止) / 入場無料 / ぬれてもいい服装で参加
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