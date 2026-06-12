「離婚するしないはお前に決める権限ない」モラハラ旦那は簡単に離婚には応じない？戦闘態勢ONで戦う妻【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
妊娠したら、旦那は「本当に俺の子ども？」と言った。ラブラブだった結婚生活が一変！結婚して気づく旦那のモラハラ体質…。つわりがひどく、入院して距離を置くことができたと思ったものの、病室に見舞いにきた旦那は心配の言葉もなく「マンションがゴミだらけだから、早く帰ってこい」という…。自己中心的な旦那にとうとう「離婚」の2文字を突き付けた「家事をしないと死ぬ旦那」を紹介しよう。今回は、漫画に登場する嫁ちゃん(七五三絹)(@100dannashinu)さんにインタビュー。本作を描いたきっかけや旦那さんと離婚するまでの思いを聞いた。
職場恋愛の末にできちゃった結婚をしたが、嫁は次第につわりがひどくなり退職。その後重度のつわりで入院することになってしまう。そこへお見舞いに来た旦那は心配するどころか「早く退院してくれよ。家がゴミ屋敷なんだけど」と一言。聞けば「ゴミ袋の場所もわかんないし、ゴミ出しの日もわかんない」という。そこで嫁は「今まで家事を全部私に任せていたからだ」と思った。商社の営業マンである旦那は年収が高いがゲームへの課金や弁当代で金欠だといってきた。そんな旦那へ「退院までにその無能なところを直さなければ、離婚だから」と伝えると「俺の稼ぎがなきゃ生きていけないくせにエラソーに言ってんじゃねーよ。離婚するしないはお前に決める権限ねーから」と反論し、戦う姿勢であった。
本作「家事をしないと死ぬ旦那」は結婚した旦那があまりにもひどく、ストレス発散のために投稿を始めた実話である。作者の嫁ちゃん(七五三絹)さんは「離婚すると決意した際に、結婚を決めたことへの反省もあったんです。なので『こんな思いをする女性を少しでもなくしたい』という自戒と啓発も込めて制作しました」と教えてくれた。そして読者からは「うちも！」と共感の声がひっきりなしに届いている。
さらに「今日本は、3組に1組の夫婦が離婚していると聞きます。離婚は悪いものではない、髪の毛を切るのと同じ」と語る嫁ちゃん(七五三絹)さん。そんなリアルを描いている「家事をしないと死ぬ旦那」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：嫁ちゃん(七五三絹)
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