インスタグラム更新

バドミントン女子ダブルスで2024年パリ五輪銅メダルの志田千陽が11日までにインスタグラムを更新。卓 球女子の平野美宇とサンリオピューロランドを満喫するプライベートショットに、ファンから反響が寄せられている。

志田は「(時差投稿)」として「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピューロランドに遊びに行かせていただきました 初めてのピューロランドだったのですが全部が可愛くて癒されました ショーも、お食事も、全部が可愛くて楽しくて幸せな空間でした」と綴り、オフショットを複数枚公開した。

投稿には満面の笑みを浮かべて並んだ2ショットの他、キャラクターにちなんだ衣装を纏って記念の1枚におさまったものなどをアップ。「そしてみうちゃん、いつもありがとう〜！可愛くて優しくて、平和なみうちゃんにも癒されました」と、平野へのメッセージも寄せた。

貴重なオフショットにファンの視線が集中。コメント欄には続々と反響が寄せられた。

「志田さん、これは反則です」

「なんだよ、この美人の渋滞」

「マジでアイドル感ハンパない！」

「お二人もうアイドルですよ」

「やばっ！！」

「お2人でデート 羨ましい」

「やばーい！！可愛すぎる」

「ぜーーんぶ可愛い」

平野も「こちらこそありがとう〜」とコメント欄で反応。29歳の志田は今年3月末に再春館製薬所を退社。4月から新たなスタートを切っている。



（THE ANSWER編集部）