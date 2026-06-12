１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の次週予告で、久しぶりの人物が激変して登場した。

この日の「風、薫る」は、あの槇村（林裕太）がまさかの告白をし、梅岡看護婦養成所についても、帝都医大付属病院に看護科が設立されることから、たった１期で閉所するという波乱の展開。次週が気になるところだが…。

予告では、槇村の様子も描かれたが気になるのは、りん（見上愛）の家を訪問している洋装の男性。りんが「虎太郎！？」と驚いて呼びかけており、洋装の男性はあの栃木の初恋相手・虎太郎（小林虎之介）だった。

りんとはお互い思い合っている…という雰囲気満々だったが、りんが年上のモラハラ夫に嫁いだために恋は叶わず。さらにりんがそのモラハラ夫から娘とともに逃げるときには船を手配し、別れのつらさを押し殺してりんを東京へ逃がした。

栃木時代のりんとの、淡い恋のシーンは多くの視聴者をキュンキュンさせていたが、再びキュンキュンモードは発動なるか。

しかも東京では、りんに思いを寄せるシマケン（佐野晶哉）がいる。２人が出会う可能性は限りなく高いことからネットも興味津々。「来週虎太郎復活ですね やったー しまけんと遭遇しますわね」「シマケンと関係良くなったところに虎太郎再び」「次週予告に虎太郎がっ！シマケンとのバトルになりそうな予感…」「やっと待ち侘びてた虎太郎が来週登場〜〜〜」「来週は小洒落た虎太郎が来るのね、シマケンファイト」「虎太郎推しとシマケン推し、どっちが多いんだろう。私は虎太郎推し」などの声が上がっていた。果たして恋の行方は？