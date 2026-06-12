『田鎖ブラザーズ』第9話 茂木が遺体で発見され、辛島夫妻は姿を消した
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第9話が、12日に放送される。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
■第9話のあらすじ
茂木（山中崇）が遺体で発見された…。
真（岡田将生）と稔（染谷将太）は愕然としつつも、すぐさま辛島家を訪れる。しかし、夫・貞夫（長江英和）と妻・ふみ（仙道敦子）はすでに荷物をまとめて立ち去った後で、その逃亡には、ある人物が関わっているようだ…。
唯一の味方だと思っていた茂木の裏切りに絶望する稔。そんな稔に代わり、辛島夫妻を追いつめることを決意する真だったが…。
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
茂木（山中崇）が遺体で発見された…。
真（岡田将生）と稔（染谷将太）は愕然としつつも、すぐさま辛島家を訪れる。しかし、夫・貞夫（長江英和）と妻・ふみ（仙道敦子）はすでに荷物をまとめて立ち去った後で、その逃亡には、ある人物が関わっているようだ…。
唯一の味方だと思っていた茂木の裏切りに絶望する稔。そんな稔に代わり、辛島夫妻を追いつめることを決意する真だったが…。