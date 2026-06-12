【MV密着】SKE48『サンダルだぜ』、夏曲でまさかの極寒ロケ!? 現場で見た笑顔の理由(わけ)
SKE48が36枚目シングル『サンダルだぜ』を3月18日にリリースした。グループにとっては表題曲で久しぶりとなる王道を貫くサマーチューンに仕上がり、楽曲公開時には『令和のパレオはエメラルド』と早くも注目を集めた。同曲のようにSKE48には『ごめんね、SUMMER』や『アイシテラブル!』、『意外にマンゴー』といった“夏曲”は多く存在するが、近年では明確に夏を歌った楽曲は無かった。
センターに立つのは表題曲で初センターとなる大村杏。ポジションの変更により若手メンバーたちがフロントを務めるなど、ミュージックビデオ（以下、MV）では見た目の変化が一層感じられる作品に仕上がった。今作のMVがいかにして制作されたのか、SPA!ではMV撮影現場に密着し、その際のフォトレポートをメンバーのコメントを交えてお届けする。
◆■夏はまだまだ先。雨に“祝福”（？）された極寒のロケ現場
『サンダルだぜ』のMV撮影が実施されたのは昨年末。本作は『夏を待ち望む気持ちを歌った爽やかでアップテンポな王道アイドルソング』であるが、現場は極寒の寒さとの闘い。当日の天気予報も『大雨のち雪』というコンディション。歌詞にある通り『素足で夏を待とうよ』と心底思えるぐらい太陽の存在が恋しくなる。だが、こうしてグループの転換点ともなるシングル表題曲のMVでも雨が降るなんて、SKE48は始まりから本当に雨に愛されている。もはや雨はSKE48の伝統、吉兆の証だ。
そんなことを考えながらMVの撮影現場に向かうと、既に撮影が始まっていた。なだらかな斜面と一面を白い壁で覆われたデザイン空間。天井には均等に四角い穴が空いており、土砂降りの雨が降り注いでいる。広大な空間にポツンと立っていたのは本作のヒロイン・大村杏だ。
初めてのセンター抜擢という大役。カメラの後ろから眺めていた筆者にも緊張感が伝わってくる。ソロシーンの撮影でカメラと並走しながらミニシャトルランを繰り返す。彼女の表情は元気いっぱいの笑顔に変わっており、どんな場面でも“アイドル”であることへの矜持を感じさせてくれた。
「見てください！このサンダル花柄なんですよ！」
撮影の合間に話を伺いにいくと、センターだけの特別仕様のサンダルを見せてくれた。
ーー初センター大抜擢おめでとうございます！ アイテムに花がたくさん咲いていますね。
大村：サンダルと同じく、衣装にも髪飾りにも花がたくさん付いているんですよ！
ーー凍える寒さですけど、笑顔を絶やさない姿勢はさすがです。
大村：本当にもう嬉しくて！ 32ndシングルの『愛のホログラム』から選抜メンバーに選んでいただいていますが、今まで表題曲の楽曲イメージ的にMVで一度も笑ったことがなかったんですね。なのでこの撮影ではずっと笑顔でいられるからとっても新鮮です！ 笑うことは得意なので、この楽曲は自分を出しやすいなって思ってます！
ーー先ほど一人で何往復もシャトルランしてましたけど、あれはどんなイメージの撮影だったんですか？
大村：サンダルを履きたくてうずうずしてる、みたいな感じを表現しています。どんどん夏に近づいて、わくわくしていく感じですね。
ーーソロシーンはやっぱり緊張しますか？
大村：結構緊張してます！ でも、センターを経験された先輩方が「楽しんで！」って言ってくださるので、楽しむことを意識してます。プレッシャーもすごいですが、自分1人だけが映っているって本当に嬉しいことなので、楽しみながら臨んでます。やっぱり誰もが目指して立ちたいポジションなので、その役割を全うしたいと思います。
ーーリリースされてからのシングル期間はどんな風に過ごしたいですか？
大村：2026年最初のシングル曲ですし、これからもっと進化していく新しいSKE48を見せていきたいです。私が先頭になっていろんなメディアに取り上げていただいて、ちょっとでもSKE48の名前が広まればばいいなと思っています。
◆■夏はまだまだ先。雨に“祝福”（？）された極寒のロケ現場
『サンダルだぜ』のMV撮影が実施されたのは昨年末。本作は『夏を待ち望む気持ちを歌った爽やかでアップテンポな王道アイドルソング』であるが、現場は極寒の寒さとの闘い。当日の天気予報も『大雨のち雪』というコンディション。歌詞にある通り『素足で夏を待とうよ』と心底思えるぐらい太陽の存在が恋しくなる。だが、こうしてグループの転換点ともなるシングル表題曲のMVでも雨が降るなんて、SKE48は始まりから本当に雨に愛されている。もはや雨はSKE48の伝統、吉兆の証だ。
そんなことを考えながらMVの撮影現場に向かうと、既に撮影が始まっていた。なだらかな斜面と一面を白い壁で覆われたデザイン空間。天井には均等に四角い穴が空いており、土砂降りの雨が降り注いでいる。広大な空間にポツンと立っていたのは本作のヒロイン・大村杏だ。
初めてのセンター抜擢という大役。カメラの後ろから眺めていた筆者にも緊張感が伝わってくる。ソロシーンの撮影でカメラと並走しながらミニシャトルランを繰り返す。彼女の表情は元気いっぱいの笑顔に変わっており、どんな場面でも“アイドル”であることへの矜持を感じさせてくれた。
「見てください！このサンダル花柄なんですよ！」
撮影の合間に話を伺いにいくと、センターだけの特別仕様のサンダルを見せてくれた。
ーー初センター大抜擢おめでとうございます！ アイテムに花がたくさん咲いていますね。
大村：サンダルと同じく、衣装にも髪飾りにも花がたくさん付いているんですよ！
ーー凍える寒さですけど、笑顔を絶やさない姿勢はさすがです。
大村：本当にもう嬉しくて！ 32ndシングルの『愛のホログラム』から選抜メンバーに選んでいただいていますが、今まで表題曲の楽曲イメージ的にMVで一度も笑ったことがなかったんですね。なのでこの撮影ではずっと笑顔でいられるからとっても新鮮です！ 笑うことは得意なので、この楽曲は自分を出しやすいなって思ってます！
ーー先ほど一人で何往復もシャトルランしてましたけど、あれはどんなイメージの撮影だったんですか？
大村：サンダルを履きたくてうずうずしてる、みたいな感じを表現しています。どんどん夏に近づいて、わくわくしていく感じですね。
ーーソロシーンはやっぱり緊張しますか？
大村：結構緊張してます！ でも、センターを経験された先輩方が「楽しんで！」って言ってくださるので、楽しむことを意識してます。プレッシャーもすごいですが、自分1人だけが映っているって本当に嬉しいことなので、楽しみながら臨んでます。やっぱり誰もが目指して立ちたいポジションなので、その役割を全うしたいと思います。
ーーリリースされてからのシングル期間はどんな風に過ごしたいですか？
大村：2026年最初のシングル曲ですし、これからもっと進化していく新しいSKE48を見せていきたいです。私が先頭になっていろんなメディアに取り上げていただいて、ちょっとでもSKE48の名前が広まればばいいなと思っています。