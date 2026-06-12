【心理テスト】これ何に見える？答えでわかる「あなたのお金が逃げていく理由」

なぜかお金が貯まらない、気づくと出費ばかり増えている。そんな悩みの裏には、あなた自身も気づいていないお金のクセが隠れているのかもしれません。この心理テストでは、あなたのお金が逃げていきやすい原因を、深層心理から探っていきます。

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Q.以下の絵は何に見えますか？A〜Dの中から選んでください。

A：コイン

B：ボタン

C：せんべい

D：ボール

あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。

【この心理テストでわかること】「あなたのお金が逃げていく理由」

このイラストが何に見えたかには、今のあなたの心の状態や、物事の捉え方のクセが映し出されています。同じ図形であっても、そのときの気分や思考の傾向によって、まったく異なる印象として受け取られるものです。

そうした無意識の感じ方や考え方のパターンをひも解くことで、「あなたのお金が逃げていく理由」が浮かび上がってきます。

A：コイン…見栄のための無駄遣い

コインに見えたあなた。お金が逃げていく理由は、見栄のための無駄遣いをしてしまうところにあります。周囲からどう見られるかを気にするあまり、本当は必要ではない物まで買ってしまうことがあるようです。少し高価な持ち物を選んだり、無理をしてでも人に合わせたりして、気づけば財布が軽くなっていませんか。

コインは価値や評価の象徴です。この答えを選んだあなたは、自分の価値を外側の物で補おうとする傾向があるのかもしれません。今のあなたにとって良いお金の使い方は、人に見せるためではなく、自分が心から満足できることに使うことです。

B：ボタン…衝動買いが多い

ボタンに見えたあなた。欲しいと思った瞬間に買ってしまう衝動買いが、あなたのお金を逃がしている原因かもしれません。ネット通販を何となく眺めていたのに、気づけば購入していたという経験も多いのではないでしょうか。その場では満足しても、後からあまり使わず放置してしまう物も少なくないはずです。

ボタンは、押した瞬間に何かが始まる象徴。つまりあなたは、感情が動いた瞬間の勢いに弱いタイプなのでしょう。ただ、逆に言えば行動力があるということでもあります。買う前に一晩だけ考えるクセをつけるだけで、お金の流れはかなり安定していきそうです。

C：せんべい…人付き合いで散財しがち

せんべいに見えたあなた。人との時間を大切にする優しい性格ですが、その分、人付き合いにお金を使いすぎてしまう傾向があります。誘いを断れなかったり、場の空気を悪くしたくなくて無理に参加したりしていませんか。差し入れやプレゼントなど、気遣いにお金を使うことも多いでしょう。

せんべいは、誰かと分け合うイメージの強い食べ物です。この答えを選んだあなたは、人とのつながりを何より重視しているのかもしれません。ただ、自分を犠牲にし続けるとお金だけでなく心の余裕も減ってしまいます。本当に大切な相手との関係だけを丁寧に育てることが、お金を貯めていくことにつながるでしょう。

D：ボール…自分へのご褒美が多すぎる

ボールに見えたあなた。頑張った自分へのご褒美が多すぎることが、お金が逃げていく原因になっているようです。疲れたから美味しい物を食べる、頑張ったから欲しい物を買う。そんな小さなご褒美が積み重なり、気づけば大きな出費になっているのかもしれません。

ボールは、転がり続けるものの象徴です。つまりあなたのお金も、一度使い始めると勢いが止まりにくい傾向があるのでしょう。もちろん自分を甘やかす時間は大切ですが、毎回お金を使う形で癒やそうとすると、金運は少しずつ不安定になります。お金を使わず気分転換できる方法を見つけることが、お金の使い方を改善する鍵になりそうです。