100均からしれっと出てる！300円で“うるちゅる美爪”が完成！専門店も号泣の本格ネイル

ダイソーからしれっとマグネットネイルが出ていたので試してみたのですが…これなかなか凄いです！100均のマグネットネイルって、輝きがいまいちなものもあり、当たりハズレがある印象…。ですが、このネイルはギラッギラな輝き！“うるちゅる”な美爪が300円で完成しちゃいます♡これは専門店も号泣レベルかも…！

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商品情報

商品名：BRG ジェルネイル MG04シルキーローズ、BRG ジェルネイル MG09ピンクガーネット

価格：各￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480812670、4550480812724

ダイソーに本格的なマグネットネイルが登場！他の100均商品との違いは？

ダイソーから、しれっとマグネットネイル『BRG ジェルネイル MG04シルキーローズ』が出ていたので購入してみました！

カラーはシルキーローズ。派手すぎず上品な雰囲気が漂うピンク系カラーで、どんなシーンでも使いやすいと思います。

100均のマグネットネイルって、輝きがいまいちなものもある印象…。買ってみないと、どんな輝き方なのかわからないので難しいですよね。

ですが、このネイルは塗った時点でギラッギラ！ツヤ感もしっかりあります。

ネイル用のマグネットを持ち合わせていなかったため、今回は収納グッズのマグネットを代用して試してみました。

値段は330円（税込）と100均商品の中では少々高いものの、ネイルの中の粒子の動きがとても良いです！一度塗りでもはっきりと発色し、尚且つマグネットを近づけるとギュイーッと光が動いていく様を確認できます。

“うるちゅる”な質感で、しっかりと奥行を感じるマグネットネイルが完成しました♡

プチプラのネイルでここまで実力を発揮してくれるマグネットに出会ったことがなかったので、これには感動です！

ダイソーのグリッターネイルの発色・輝き方は？

同じシリーズの商品で、『BRG ジェルネイル MG09ピンクガーネット』というグリッターネイルもあったので購入してみました。写真右側の商品です。

こちらも価格は330円（税込）。カラーはピンク系で、グリッターなので存在感があります。

写真左側は1度塗りしたものですが、この時点でもう既にキラキラしています。2度塗りすると、さらに華やかに輝きが増します。

ラメはシルバー系で粒子が細かいので、幼くならないのもGOOD◎ワンカラーにも、アクセントにも使いやすいネイルです。

足に塗っても存在感のあるカラーなので、サンダルを履くのが楽しみになります。

今回は、ダイソーの『BRG ジェルネイル MG04シルキーローズ』と『BRG ジェルネイル MG09ピンクガーネット』をご紹介しました。

正直、ネイル専門店やバラエティショップで販売されていてもおかしくないレベルです。失敗したくないけど、コスパ良くネイルを楽しみたいという方におすすめです！

ダイソーで見かけた際には、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。