100均で買い替えたら大成功！「すぐ外れてストレスだった…」快適度が増す優秀ホルダー

以前100均で購入したプラスチック製のゴミ袋ホルダーは、ふとした動作でホルダーごと外れたり、袋の持ち手が取れてしまうことでストレスに…。そんな悩みを、ダイソーの『扉に付けるゴミ袋ホルダー（2個）』が解消してくれました！丈夫なだけでなく、安定感があり使い勝手抜群！スチール製なのに100円とお手頃です◎

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商品情報

商品名：扉に付けるゴミ袋ホルダー（2個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5.2cm×1.5cm×6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131952179

丈夫で安定感抜群！ダイソーの『扉に付けるゴミ袋ホルダー（2個）』

ゴミ袋を掛けるためのホルダーは100均でもさまざまなタイプが販売されていますが、プラスチック製の商品が多い印象。プラスチック製だと劣化しやすいのが気になるので、他にいいものがないか探していました。

そんなときに見つけたのが、ダイソーの『扉に付けるゴミ袋ホルダー（2個）』という商品。2個入りで110円（税込）です。

このホルダーの最大の特徴は、スチール製という点。しっかりとした作りで長く愛用しやすいです。

筆者は半年以上100均で購入したプラスチック製のホルダーを使用していましたが、こちらのほうが丈夫で清潔感があるので乗り換えてみました！

ちなみにサイズは約5.2cm×1.5cm×6cmです。購入前にあらかじめ扉の厚さを計測しておくと失敗を防げます。

100均で販売されている他のプラ製ホルダーとの違いは？

以前使用していた100均のプラスチック製ホルダーと比較してみましたが、プラスチック製のホルダーは黄ばんできて見た目の劣化が気になります。掛けやすいのが特徴で、ゴミ袋を掛ける部分が柔らかくなっていて、ホルダー自体も深いため外れにくいというのが売りのはずでした。

しかし、ホルダー自体が軽いので、ゴミが入っていない状態だと安定感がイマイチ…。作業中にゴミ袋に足が触れると、ホルダーごと外れたり、袋の持ち手の部分が取れてしまうこともありストレスを感じていました。

一方、今回購入したスチール製のホルダーは、やや重さがあり安定感があります。フック部分のカールがきつく、深いので、意外と袋の持ち手も外れにくいです。

ただ、ホルダー自体の横滑りは多少あるので、気になる場合はすべり止めシールを併用すると良いかもしれません。

今回は、ダイソーの『扉に付けるゴミ袋ホルダー（2個）』をご紹介しました。

丈夫で使いやすいホルダーが110円で買えるのは嬉しいかぎり！見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。