一度買ったらもう虜！「今までの苦労は何だったの」ってくらい汚れが落ちる100均クリーナー

電子レンジやコンロまわりを掃除するとき、何度も拭いているのにベタつきが残ったり、こびりついた汚れがなかなか落ちなかったり…。今回は、そんな油汚れの掃除に役立つダイソーグッズをご紹介します。できるだけ手軽にキッチン掃除を済ませたい人には特に使いやすいアイテムです。洗剤なしで油汚れをスッキリ落とせます。

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商品情報

商品名：キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー（26枚）

価格：￥110（税込）

内容量：26枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480961781

水だけで油汚れをスッキリ落とせる！ダイソーの『キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー』

キッチンまわりは油汚れやベタつきが蓄積しがち。濡らしたキッチンペーパーで軽く拭いた程度では取れない頑固な汚れも多いですよね。

そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー』です。不織布タイプのスポンジに、セスキ炭酸ナトリウムが含まれたクリーナーです。

表面はごわごわとしていて、汚れをしっかり捉えやすい作り。水だけで掃除できるのも特徴です。コンロまわりや換気扇、電子レンジなどの油汚れに使えます。

使い方は、水を軽く含ませて汚れをこするだけ。掃除後は乾いた布で拭き取るか、水でしっかり洗い流します。

電子レンジのこびりつき汚れは落ちる？

電子レンジの掃除に使ってみたところ、濡らしたキッチンペーパーでは落ちなかった汚れが、すんなり取れてびっくり！

こびりついた汚れや吹きこぼしの跡、触ったときのベタベタ感もかなりすっきりしました。力を入れなくてゴシゴシ擦る必要がなく、軽く動かすだけで汚れが浮いてくる感覚があります。

クリーナー自体が小さく薄いため、小回りも利きます。電子レンジ内部の細かな凹凸や角にも当てやすく、汚れが溜まりやすい部分まで掃除しやすかったです。

今まで何枚もキッチンペーパーを使って拭き掃除をしていた苦労はなんだったのか…と思うほどに便利！この手軽さはかなり助かります。

最後に乾いた布などで拭き上げると、ベタつきも残らずすっきり。掃除が終わったらそのまま処分しやすく、後片付けもラクです。

1枚が小さめなので、廃棄するときの罪悪感も少なめ。隅々まで掃除して、汚れたらポイッと捨てられるので、汚れたスポンジを保管しておく必要もありません。使い勝手のよさもお気に入りです。

今回は、ダイソーの『キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー』をご紹介しました。気になる汚れを見つけたときにサッと使えるので、キッチン掃除のハードルをぐっと下げてくれます。

気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。