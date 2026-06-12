一度買ったらもう虜！「今までの苦労は何だったの」ってくらい汚れが落ちる100均クリーナー
商品情報
商品名：キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー（26枚）
価格：￥110（税込）
内容量：26枚入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480961781
水だけで油汚れをスッキリ落とせる！ダイソーの『キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー』
キッチンまわりは油汚れやベタつきが蓄積しがち。濡らしたキッチンペーパーで軽く拭いた程度では取れない頑固な汚れも多いですよね。
そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー』です。不織布タイプのスポンジに、セスキ炭酸ナトリウムが含まれたクリーナーです。
表面はごわごわとしていて、汚れをしっかり捉えやすい作り。水だけで掃除できるのも特徴です。コンロまわりや換気扇、電子レンジなどの油汚れに使えます。
使い方は、水を軽く含ませて汚れをこするだけ。掃除後は乾いた布で拭き取るか、水でしっかり洗い流します。
電子レンジのこびりつき汚れは落ちる？
電子レンジの掃除に使ってみたところ、濡らしたキッチンペーパーでは落ちなかった汚れが、すんなり取れてびっくり！
こびりついた汚れや吹きこぼしの跡、触ったときのベタベタ感もかなりすっきりしました。力を入れなくてゴシゴシ擦る必要がなく、軽く動かすだけで汚れが浮いてくる感覚があります。
クリーナー自体が小さく薄いため、小回りも利きます。電子レンジ内部の細かな凹凸や角にも当てやすく、汚れが溜まりやすい部分まで掃除しやすかったです。
今まで何枚もキッチンペーパーを使って拭き掃除をしていた苦労はなんだったのか…と思うほどに便利！この手軽さはかなり助かります。
最後に乾いた布などで拭き上げると、ベタつきも残らずすっきり。掃除が終わったらそのまま処分しやすく、後片付けもラクです。
1枚が小さめなので、廃棄するときの罪悪感も少なめ。隅々まで掃除して、汚れたらポイッと捨てられるので、汚れたスポンジを保管しておく必要もありません。使い勝手のよさもお気に入りです。
今回は、ダイソーの『キッチンセスキ炭酸ソーダクリーナー』をご紹介しました。気になる汚れを見つけたときにサッと使えるので、キッチン掃除のハードルをぐっと下げてくれます。
気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。