こんなのも売ってるの？！さすがに価格破壊だよ…長く愛用できる価値ある100円グッズ

「プチプラアクセはすぐ錆びそう…。」というイメージはありませんか？先日、ダイソーでそんなイメージを覆す110円（税込）という破格ながら、錆びに強い優秀アクセサリーを発見！夏のレジャーや旅行でも変色を気にせず、長く愛用できる逸品なんです♪首元を華やかに演出する高見えデザインでヘビロテ間違いなしですよ。

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商品情報

商品名：シンプルチェーンネックレス（B）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：45cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480585222

100円なのに錆にくい◎ダイソーの『シンプルチェーンネックレス』

ダイソーで思わず2度見してしまう、優秀なアクセサリーの「シンプルチェーンネックレス」発見！

最大の魅力は、何と言っても「錆びに強い」という点です。100円ショップのアクセサリーと聞くと、汗や水ですぐに変色してしまうイメージも…。

材質はステンレス鋼で、水に濡れても錆びにくいため、汗をかきやすい夏場はもちろん、海や川などの夏のレジャーシーンでも大活躍です！

110円（税込）とお手頃価格なので、旅行などのお出かけにも臆せずガシガシ着けられるのも嬉しいですね。

華奢なのに存在感抜群♡サイズは要確認！

非常に繊細で華奢なシルバーチェーンのデザインですが、単体でもキラキラと輝き、存在感を放ちます。

デコルテに上品なツヤをプラスし、シンプルになりがちな夏のコーディネートのアクセントにぴったりです。

お手持ちのペンダントトップとの組み合わせも楽しめそうですが、チェーンの端に丸カンがついているため、トップの穴のサイズには少し注意が必要です。

首回りが太めの筆者が着用すると鎖骨にちょうどかかるくらいの位置でした。細身の方であれば鎖骨より下ほどの長さでTシャツにも合わせやすく、汎用性の高いサイズだと思います。

首元をパッと華やかに見せてくれるうえ、錆にくいおかげで長く愛用できるので価値ある逸品と言えます♪

今回は、ダイソーの『シンプルチェーンネックレス』をご紹介しました。

110円（税込）という驚きの安さでありながら、タフさと上品な輝きを兼ね備えた優秀グッズ。気になった方はぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。