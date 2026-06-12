ドジャース・大谷翔平投手（３１）とカブス・鈴木誠也外野手（３１）の同学年コンビが１１日（日本時間１２日）、そろって本塁打を放った。

まずは誠也。敵地・ロッキーズ戦に「５番・右翼」でスタメン入りすると、１点を追う１死満塁の２打席目に、先発右腕・フェルトナーから左翼席へ５試合ぶりの本塁打となる１０号逆転満塁弾を放って逆転勝ちに貢献した。メジャーデビューから５年連続で２ケタ本塁打となったのは、史上初の快挙にもなった。

続いたのは大谷。登板翌日ながら「１番・指名打者」でスタメン入り。両軍無得点の３回１死走者なしの２打席目に、先発右腕のケラーから低めのスイーパーに体勢を崩されながら、最後は右手１本で右翼席に運ぶ技ありの２戦連発１３号先制ソロを放った。

昨季３２発の誠也は３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で右膝を負傷して開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えるなど出遅れ、開幕から二刀流でフル回転する大谷も投手では圧巻の投球を見せながら、昨季自己最多５５発を放った打撃ではやや調子が上がっていなかった。

それでもともに調子は上向きで、誠也は８戦連続安打で６月は３発目。大谷も６月はここまでの９試合で安打がなかったのは１試合だけで３発目となった。誠也と大谷が同日に本塁打を放つのは今季初となった。この日のホームランはともに打球速度が１０７・７マイル（約１７３・３キロ）で同じだった。日本を代表する左右のスラッガーが少しずつ調子を上げている。