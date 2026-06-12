テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に肺炎のため都内の病院で死去したことを報じた。７６歳だった。１１日、所属事務所が発表した。

必殺の「幻の右」でＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、両手を突き上げて喜ぶ姿から「ガッツポーズ」との言葉が広まった。引退後は数々のバラエティー番組、ドラマ・映画にも出演。「ＯＫ（オッケー）牧場」などユニークな発言でも人気者となった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。

番組では、ガッツさんが同局系「徹子の部屋」に出演したＶＴＲなどを放送しガッツさんの生涯をたどった。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は「ＶＴＲ拝見して、幼少の頃のすごく生活が苦しかった部分だったりとか、その後プロボクサーになって。自分へのその世間への評価が多分自分が思ってる自分への評価とかなりギャップがあったんだな、と。つまり反抗期心も磨かれたし、いろんなことは紆余曲折あって」とし「あとは世界王者なのに１１敗もしてるって。多分僕はいないと思いますね」と指摘した。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「いないですね。大体、世界チャンピオンになる人は、いいマッチングされて大事に大事に育てられていくんで。１１敗してる人はまず世界戦ができないんですよ」と応じ長嶋は「そこまで負けないし。本当にエリートの人って、その後の防衛戦、何回できるかっていうところの評価なんだけど。１１敗しても世界戦やったっていうのが、すごく自分の中で期するものが相当あって」と思いをはせた。

さらに長嶋は「僕はガッツさん、多分、１回か２回しかお会いしたことはないんですけど。番組なんですけど。すごい人間味がある方なんですよね。すごい苦労されて世界を極めた方で」と振り返り「その後の転向したタレントっていうところでもガッツさんの人間味っていうのがすごく出てて僕は好きなタレントさんでした」と追悼した。