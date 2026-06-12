日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１２日、サッカー日本代表のキャプテン、ＭＦ遠藤航がＷ杯メンバーから離脱し、代表引退を表明したことを報じた。

遠藤は今年２月に手術を受けた左足の状態が悪化。自身のＸ（旧ツイッター）で「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とつづり、代表引退を表明した。

番組には日本代表経験のある宮市亮（横浜ＦＭ）が解説としてスタジオ出演。金曜パーソナリティーを務める「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の阿部亮平が「（遠藤離脱の）影響は大きいのでしょうか？」と尋ねた。

宮市は「大きいか小さいかと言ったら、本当に大きいと思います」と返答。そして「ただここに至るまでいろんな過程があってチームとしてもそういう決断をして、遠藤選手が抱えている悔しさというものを選手全員が背負って頑張って欲しい」とエールを送った。

また自身も２０２２年の韓国戦で右膝前十字じん帯断裂で経験した宮市は「精神的には本当に落ち込みます。悲しいです。苦しいです。ただやっぱりまた前を向いてやっていかないといけない」と語った。