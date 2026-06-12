サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は華やかな選手の活躍に目が行きがちだが、そのスターたちを動かしているのは代表監督。

人心掌握にたけた知将、斬新な戦術を編み出す奇才、百戦錬磨の老将――。各チームを率いる名物指揮官を紹介する（文中のコメントはロイター）。

ディック・アドフォカート キュラソー ７８歳…愛称「小さな将軍」

人口約１５万人のカリブ海に浮かぶオランダ領の島がキュラソー。歴代Ｗ杯出場チームで最も人口が少ないその代表を指揮するのは、歴代のＷ杯代表監督の中でも最年長の老将だ。

１９９４年米国大会では、監督としてオランダ代表を８強に導いた。２００６年ドイツ大会では韓国を指揮。オランダの男性としては小柄で「小さな将軍」のニックネームを持つが、エネルギッシュな動きは年齢を感じさせない。

２４年１月に就任した彼が率いたキュラソーは、カナダ、米国、メキシコという有力国が参加しなかった今大会予選を無敗で切り抜けて初出場を決定。今年２月に家族の健康問題を理由に辞任したが、５月に問題が解決したとして復帰した。

今大会はドイツ、エクアドル、コートジボワールという強国ぞろいの組で、苦戦は必至。それでもベテラン指揮官は、「我々を破るのは簡単ではない。何事も不可能ではない」と楽観的で、準優勝３回の母国の監督とは違う立場での采配を楽しみにしている様子だ。