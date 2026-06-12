「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で２試合連発となる１３号アーチを放った。衝撃の一発に右翼席のファンも思わず頭を抱えるシーンがあった。

右腕・ケラーに対し、初球、２球目と高めのフォーシームを見極めた。３球目の内角高めカットボールは身をのけぞらせながらよけてカウント３ボールになった。

４球目はまったく打つ気がなく見逃した。これにスタンドはざわつき、続く５球目のカットボールに豪快なフルスイングを見せるとどよめいた。フルカウントからの６球目、低めのスイーパーをバットの先で捉えると打球はグングン伸びて右翼席に飛び込んだ。

着弾点近くではパイレーツファンとみられる黄色のＴシャツを着た男性ファンが思わず頭を抱えた。大谷は腰が引けたスイングで捉えたのはバットの先。それでもスタンドインしてしまう一撃に敵地のファンも驚きの様子だ。

大谷は前日のゲームで最終打席に左中間へ１２号２ランを放っていた。同日の第２打席でホームランキャッチを食らっていたが、打ち直しの一撃となっていた。