兵庫県の内部告発問題で、県議会（定数８６、欠員４）は１１日、斎藤元彦知事が告発者の私的情報が漏えいした管理責任を取るとして提出した知事給与カット条例の改正案について、継続審議を決めた。

賛成予定だった最大会派の自民党（３５人）が、斎藤氏の答弁に反発して方針転換した。昨年６月の改正案提出後、継続審議は４度目で、１年にわたって採決されない異例の状況が続いている。

この日の本会議では、自民や第３会派の公明党（１３人）などが継続審議に賛成した。斎藤氏は本会議終了後、記者団に「最終的には議会の判断。適切に議決いただけるよう努力していく」と述べた。

改正案は、斎藤氏の給与カットの割合を３か月間、現行の３０％から５０％に引き上げる内容。元総務部長が告発者の私的情報を県議３人に漏えいしたとする県の第三者委員会の認定を受けて、斎藤氏が昨年の６月議会に提出した。議会側は、斎藤氏が漏えいを指示したとする地方公務員法（守秘義務）違反容疑で神戸地検から捜査されていたことなどを踏まえ、採決を見送っていた。

今年３月に地検が斎藤氏を不起訴（嫌疑不十分）としたことなどを受け、自民は５月に改正案への賛成を決定した。

しかし、斎藤氏は今月８日の本会議で、告発文書について、「（公益通報者保護法で）保護される３号（外部）通報ではない」と発言。内部告発への県の対応について「適切だった」と従来の主張を繰り返した。

県の別の第三者委は昨年、告発文書は公益通報者保護法の対象で、県の対応は違法だと認定していた。今月８日の自民県議団の総会では、「（知事の）法解釈が全く違い、看過できない」などの意見が相次ぎ、一転して継続審議とすることを決めた。