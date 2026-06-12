「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、２試合連発となる１３号アーチを放った。衝撃の一撃にスタンドはざわついた。

三回の第２打席。フルカウントからの６球目だった。内角低めのスイーパーに腰を引きながらはじき返した打球はグングン伸びて右翼席最前列に。バットの先で捉えた打球だったがスタンドインしてしまうパワーに敵地がざわついた。着弾点近くでは頭を抱えるファンもいた。本人もベンチで苦笑いを浮かべていた。

大谷は投打同時出場した前日のゲームで九回に左中間へ１点差に迫る１２号２ランを放っていた。第２打席では左翼に飛距離１１４メートルの特大飛球を放っていたが、相手左翼手のホームランキャッチにあってしまい、幻となっていたが、同一ゲーム内で打ち直しの一撃となっていた。

例年、６月に調子を上げてくる大谷。試合前時点で打率・４１２をマークし、ノーヒットゲームはわずかに１試合。低迷していた打率も３割台に到達し、ＯＰＳはナ・リーグでトップに立っている。

投打同時出場の翌日でも疲労の色をにじませることなく敵地に快音をひびかせた大谷。さらなるアーチ量産へ大きな期待がかかる。