◇ナ・リーグ（2026年6月11日 ドジャース−パイレーツ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も右前打を放ち、3試合ぶりにマルチ安打をマークした。

3−0の4回2死で迎えた第3打席は1ボール1ストライクからの3球目、チェンジアップを振り抜くと、108・7マイル（約174・9キロ）の痛烈なゴロが右前に飛び、Hランプを灯した。次打者・パヘスの左前打で三塁まで進むと、3番・フリーマンの左前適時打で生還。2死から3連打で追加点を奪った。

初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席はフルカウントから低めのスイーパーをバットの先で捉えると、力で右中間スタンドまで運び2試合連発となる13号ソロで先制点を奪った。

前日10日（同11日）のカード2戦目は、3点を追う9回に意地の12号を放って1点差に迫った。投げては6回2/3を4失点（自責3）と力投も救援陣が打たれ逆転負けで7勝目はならなかった。

二刀流で出場した翌日に打者として先発出場したのは4月24日のジャイアンツ戦以来。5月以降は登板時は打者専念、あるいは二刀流で出場する日は翌日に試合がない日が多かった。

疲労が懸念されるものの前日の試合後には「僕は出る気でいますし、準備したいなとは思います」と意気込んでいた。