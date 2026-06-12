◇ナ・リーグ（2026年6月11日 ドジャース−パイレーツ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で2試合連発となる13号本塁打を放った。

初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席はフルカウントからの6球目、低めスイーパーをバットの先で捉えると、打球は右中間スタンドへ一直線。2試合連発となる13号本塁打で先制点を奪った。

大谷は毎年6月に調子を上げている。過去の6月月間通算成績では、打率.330以上、OPS（出塁率＋長打率）が1.100を超えるという、球界トップクラスの強打者でもめったに到達できない異次元の数値を叩き出している。現地のアメリカメディアやファンの間では、6月の好調を称えて「Mr. June（6月の男）」という異名が定着している。

2戦連発にネットでは「二刀流で出場した翌日に先制弾とかすご！」「こんなスイングでも入っちゃうのか」「体制崩されて最後片手だけでスタンドイン！」「今年も季節到来」「さすがミスタージューン」などの声があがった。