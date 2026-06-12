◆米大リーグ ロッキーズ３―９カブス（１１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が敵地のロッキーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場。０―１の４回１死満塁の第２打席で、キャリア３本目の逆転満塁１０号本塁打を放ち、勝利に貢献した。カブスは３連敗で貯金をはき出していたが、４試合ぶりの勝利で再び貯金「１」とした。

満塁弾３本は大谷翔平（ドジャース）と並び日本人現役最多タイ。最多記録は松井秀喜の６本で、２位がイチローの４本となっている。

２回無死一塁での第１打席は、相手先発右腕フェルトナーに対し、３球三振。第２打席では１ボールからの２球目、高めスライダーをとらえると、左翼ポール付近へ放り込んだ。高地で薄い空気を切り裂く、打球角度２３度、打球速度１０７・７マイル（約１７３・３キロ）の鋭い当たりで、推定飛距離は４００フィート（約１２１・９メートル）。敵地球場に詰めかけた数多くのカブスファンが大歓声を挙げる中、ダイヤモンドを一周した。

５回２死一塁ではフルカウントから四球と判定された外角へに一球が、ＡＢＳチャレンジで覆り、見逃し三振。７回２死二塁では遊ゴロだった。４打数１安打４打点２三振で、打率は２割４分８厘になった。

「満塁ホームランは非常に大きかった」とカウンセル監督。ブレグマンとケリーにも本塁打が生まれ、３本塁打は４月２５日以来。「攻撃面で我々は良い仕事ができたと思う」と打線の復調を喜んだ。

鈴木は日本人選手で唯一のデビュー年から４年連続で２桁本塁打を記録しており、これを５年に更新した。大谷はコロナ禍で短縮シーズンだった３年目の２０２０年シーズンに７本塁打。松井秀喜は４年目の２００６年にダイビングキャッチで左手首を骨折する重傷を負い８本塁打で、デビュー年からの連続２桁本塁打が止まっている。鈴木は１年目から１４本（２２年）、２０本（２３年）、２１本（２４年）３２本（２５年）で日本人選手唯一の４年連続２桁本塁打を記録していたが、これを更新した。