必死にもがくから沈む？クロールで25m泳ぎきれない子が今すぐ捨てるべき「前に進む」という意識【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

浮いて浮いて浮きまくるんや【STEP3】「上手に浮く」

クロールで25ｍを泳ぐ上で、「キック」や「ストローク」よりも大事なのは「浮く」ことです。これは声を大にして言いたい重要なポイント。基本的に、脱力して浮くことができれば、それだけでクロールは成り立つのです。

よく「前に進まないから25ｍ泳ぎきれない」という悩みを耳にします。水泳の初心者が水中で前進できない理由は「カラダが沈んでいるから」です。カラダが沈んだ状態で必死にもがいているから、進まないし、苦しい思いをすると言えます。

そもそも、25ｍ泳ぎたいのなら進もうとしてはダメ。進もうとするほどに姿勢は崩れます。進もうなんて考えずに、とにかく「浮く」ことだけを意識してみましょう。泳いでいるときに頭に思い浮かべてよいのは、「今、浮けているかな？」ということだけ。それぐらい「浮き」は水泳にとって大事な要素です。むしろ、浮ければ絶対に25ｍ泳ぎきれますよ。

＼つねに意識したい「今、浮けているか？」／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン