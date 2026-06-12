東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7049　高値0.7055　安値0.6979

0.7152　ハイブレイク
0.7104　抵抗2
0.7076　抵抗1
0.7028　ピボット
0.7000　支持1
0.6952　支持2
0.6924　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5836　高値0.5844　安値0.5769

0.5939　ハイブレイク
0.5891　抵抗2
0.5864　抵抗1
0.5816　ピボット
0.5789　支持1
0.5741　支持2
0.5714　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3968　高値1.4024　安値1.3932

1.4109　ハイブレイク
1.4067　抵抗2
1.4017　抵抗1
1.3975　ピボット
1.3925　支持1
1.3883　支持2
1.3833　ローブレイク