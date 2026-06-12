東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7049 高値0.7055 安値0.6979
0.7152 ハイブレイク
0.7104 抵抗2
0.7076 抵抗1
0.7028 ピボット
0.7000 支持1
0.6952 支持2
0.6924 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5844 安値0.5769
0.5939 ハイブレイク
0.5891 抵抗2
0.5864 抵抗1
0.5816 ピボット
0.5789 支持1
0.5741 支持2
0.5714 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3968 高値1.4024 安値1.3932
1.4109 ハイブレイク
1.4067 抵抗2
1.4017 抵抗1
1.3975 ピボット
1.3925 支持1
1.3883 支持2
1.3833 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7049 高値0.7055 安値0.6979
0.7152 ハイブレイク
0.7104 抵抗2
0.7076 抵抗1
0.7028 ピボット
0.7000 支持1
0.6952 支持2
0.6924 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5844 安値0.5769
0.5939 ハイブレイク
0.5891 抵抗2
0.5864 抵抗1
0.5816 ピボット
0.5789 支持1
0.5741 支持2
0.5714 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3968 高値1.4024 安値1.3932
1.4109 ハイブレイク
1.4067 抵抗2
1.4017 抵抗1
1.3975 ピボット
1.3925 支持1
1.3883 支持2
1.3833 ローブレイク