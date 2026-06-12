１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８７．７１ドル（－２．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１１４．０ドル（－１９．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６３８８．５セント（－７１．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８６．７５セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．７５セント（－７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１５．００セント（－８．００セント）
・ＣＲＢ指数
３６９．７５（－３．６７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８７．７１ドル（－２．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１１４．０ドル（－１９．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６３８８．５セント（－７１．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８６．７５セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．７５セント（－７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１５．００セント（－８．００セント）
・ＣＲＢ指数
３６９．７５（－３．６７）
出所：MINKABU PRESS