・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８７．７１ドル（－２．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１１４．０ドル（－１９．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６３８８．５セント（－７１．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８６．７５セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１１．７５セント（－７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１５．００セント（－８．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３６９．７５（－３．６７）

出所：MINKABU PRESS