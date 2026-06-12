１１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ９２９ドル高 イラン戦闘終結期待で５万ドル台回復 １１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ９２９ドル高 イラン戦闘終結期待で５万ドル台回復

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１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比９２９．９７ドル高の５万０８４８．７５ドルと急反発。５万ドル台を回復した。トランプ米大統領が自身のＳＮＳを通じ、イランへの攻撃を中止すると表明した。イラン戦闘終結に向けた期待感が高まり、投資家のリスク許容度が改善。主力株への買い戻しを誘った。半導体関連株が大幅高となった。



ボーイング＜BA＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、ナイキ＜NKE＞が買われ、イートン＜ETN＞やターゲット＜TGT＞が堅調推移。デル・テクノロジーズ＜DELL＞やコーニング＜GLW＞が株価水準を切り上げた。一方、シェブロン＜CVX＞が軟調。オラクル＜ORCL＞とデーナ＜DAN＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は６４０．１５ポイント高の２万５８０９．６５と３日ぶり大幅反発した。アドバンストマイクロデバイシズ＜AMD＞やインテル＜INTC＞が大きく株価水準を切り上げ、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞やサンディスク＜SNDK＞、アーム・ホールディングス＜ARM＞が急騰。ナヴァン＜NAVN＞やスティッチ・フィックス＜SFIX＞が高い。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開。ジローグループ＜ZG＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS