クーラーボックスに座るおなじみのスタイルで戦況を見つめるウルグアイのビエルサ監督。伝統国を上位に導けるか＝ロイター

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　サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は華やかな選手の活躍に目が行きがちだが、そのスターたちを動かしているのは代表監督。

　人心掌握にたけた知将、斬新な戦術を編み出す奇才、百戦錬磨の老将――。各チームを率いる名物指揮官を紹介する（文中のコメントはロイター）。

マルセロ・ビエルサ　ウルグアイ　７０歳…ライバルの隣国から招へい

　母国アルゼンチンを率いた２００２年日韓大会、チリ代表を指揮した１０年南アフリカ大会に続いて、異なる国を率いて３度目のＷ杯での采配を振るう。

　「エル・ロコ（変人）」のニックネームが示すように、そのサッカーは独特だ。欧州各国のクラブを経て、１８年にイングランド２部にあたるチャンピオンシップのリーズの監督に就任すると、２季目にはプレミアリーグへの昇格を果たした。相手に猛烈なプレスをかけ、ボールを奪うとスピーディーな攻撃を仕掛けるスタイルは衝撃的だった。

　ウルグアイ協会が、お隣のライバル国出身の指導者を代表監督に招いたのも、人口約３４０万人の小国が勝ち上がるすべを授けてほしいと願ったからだろう。現在の代表には、レアル・マドリード（スペイン）で活躍するバルベルデら中盤に質の高い選手がそろい、南米予選は４位で突破した。

　「この仕事はＷ杯で終わる」と大会後に辞任する意向だが、本大会では、伝統国を上位に導くことを狙う。