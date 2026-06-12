サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は華やかな選手の活躍に目が行きがちだが、そのスターたちを動かしているのは代表監督。

人心掌握にたけた知将、斬新な戦術を編み出す奇才、百戦錬磨の老将――。各チームを率いる名物指揮官を紹介する（文中のコメントはロイター）。

マルセロ・ビエルサ ウルグアイ ７０歳…ライバルの隣国から招へい

母国アルゼンチンを率いた２００２年日韓大会、チリ代表を指揮した１０年南アフリカ大会に続いて、異なる国を率いて３度目のＷ杯での采配を振るう。

「エル・ロコ（変人）」のニックネームが示すように、そのサッカーは独特だ。欧州各国のクラブを経て、１８年にイングランド２部にあたるチャンピオンシップのリーズの監督に就任すると、２季目にはプレミアリーグへの昇格を果たした。相手に猛烈なプレスをかけ、ボールを奪うとスピーディーな攻撃を仕掛けるスタイルは衝撃的だった。

ウルグアイ協会が、お隣のライバル国出身の指導者を代表監督に招いたのも、人口約３４０万人の小国が勝ち上がるすべを授けてほしいと願ったからだろう。現在の代表には、レアル・マドリード（スペイン）で活躍するバルベルデら中盤に質の高い選手がそろい、南米予選は４位で突破した。

「この仕事はＷ杯で終わる」と大会後に辞任する意向だが、本大会では、伝統国を上位に導くことを狙う。