なるべく口にしないほうがいいかも。彼氏をウンザリさせる「彼女のセリフ」
彼氏と意見がぶつかったり、喧嘩したりなどする場面って、どうしても出てくるもの。
そんな時、思わず言ってしまったことで、彼氏との関係そのものが悪化することもあるでしょう。
そこで今回は、彼氏をウンザリさせる「彼女のセリフ」を紹介します。
「もういい！」
「もういい！」という彼女のセリフにウンザリする男性は少なくありません。
これは「あなたの言い分なんて聞きたくない」という意味で口にするセリフなので、男性としては自分の意見を一方的にシャットアウトされてしまうことになり、「何の解決にもならない」とモヤモヤした気持ちしか残りません。
「怒らないから正直に言って」
「怒らないから正直に言って」というのも彼氏がウンザリするセリフの１つ。
彼氏は「正直に言ったところで、結局は彼女に怒られるだろう」と想像できるからです。
それに本当に怒らないつもりでも、彼氏の答え方次第ではあなたの怒りに火がつくこともあるので、あまり言わない方がいいでしょう。
「このままなら別れよう」
本当は別れる気がないのに「このままなら別れよう」とも彼氏には言わない方がいいでしょう。
彼女からすると「彼氏に改善してほしい」という思いからのセリフかも知れませんが、彼氏には「あなたにはウンザリ」「あなたと付き合ってもいいことがない」といった意味に聞こえてしまうのです。
そうなると、彼氏は「彼女と本当に別れた方がいいかも」という気持ちを持つようになる可能性があります。
もし今回紹介したセリフを無意識に口にしているかもと感じたなら、ぜひ今後はなるべく口にしないように意識してみてくださいね。
🌼彼をゲンナリさせます。破局の原因になりかねない「女性の行動」