「彼は私のこと本当に好き？」不倫中の女性が“答え”を求めてしまう心理
優しくしてくれる。会えば大切にしてくれる。それなのに、ふとした瞬間に「彼は本当に私を好きなんだろうか」と不安になる。不倫関係では、相手の気持ちを何度も確認したくなる女性が少なくありません。それは愛情が足りないからではなく、“確信を持ちにくい関係”だからです。
「好き」と言われても不安が消えない
「好きだよ」と言われても、しばらくするとまた不安になる。なぜなら、不倫関係では言葉だけでは埋まらない部分があるから。会えない時間や見えない日常が多いほど、気持ちを確かめたくなりやすくなります。
行動と言葉のズレが気になる
優しい言葉はくれる。でも、関係は前に進まない。その状態が続くと、「本当に好きなら違う行動をするのでは」と考え始めることがあります。好きかどうかより、“どれだけ現実が動いているか”が気になってくるのです。
不安になるたびに確認したくなる
連絡が減った。会う頻度が落ちた。そんな小さな変化があるたびに、「気持ちが冷めたのかな」と考えてしまうこともあるでしょう。その繰り返しで、相手の気持ちを確かめることが習慣のようになっていくことがあります。
不倫関係で答えを求めてしまうのは、それだけ不確かな部分が多いから。ただ、本当に見るべきなのは「好きと言ってくれるか」だけではありません。その言葉と行動が一致しているのか。そこに目を向けたとき、見えてくるものもあるのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「彼には家庭があるし…」不倫中の女性が自分を後回しにしてしまう心理