朝食抜きの方が痩せやすい？40代以降が見直したい“朝ごはん習慣”
「朝食を抜けば、その分カロリーを減らせるのでは？」「朝は食欲がないからコーヒーだけでいいよね」と考えたことありませんか？朝食についてはさまざまな考え方がありますが、40代以降は“食べる・食べない”だけでなく、その後の食欲や生活リズムへの影響にも目を向けたいところです。
最近は、何を食べるかだけでなく、“いつ食べるか”にも注目が集まっています。朝食を摂ることが目的ではなく、自分に合った食事リズムを整える視点が大切です。
朝食を抜くと“その後の食欲”に影響することも
朝食を抜いたからといって、必ず太るわけではありません。しかし、人によっては昼食や夕食で強い空腹を感じやすくなり、結果として食べ過ぎにつながることがあります。
特に午後に甘いものが欲しくなりやすい人は、朝からの食事リズムが影響している場合も。午前中のコンディションや、その後の食欲を振り返ってみると、自分に合う習慣が見えてくるかもしれません。
朝ごはんは“その後の食べ方”にも影響する
最近は、体内時計や食事タイミングに注目した「時間栄養学」という考え方が広がっています。
朝食を摂ることで、その後の食事時間も整いやすくなり、食欲のリズムを作るきっかけになると考えられています。40代以降は、ダイエットだけでなく、日中のコンディションを整える視点からも朝食習慣が見直されています。
無理なく続けられる朝ごはん習慣を
朝からしっかり食べなければならないわけではありません。大切なのは、自分に合った形で食事リズムを作ることです。パンやおにぎりだけで終わらせず、タンパク質（卵、ヨーグルト、豆乳など）をひと品加えましょう。それだけで満足感につながりやすいですし、その後の空腹感を感じにくくすることができます。
なお、食欲がない日は少量でもOK。バナナやヨーグルトなど食べやすいものなら、無理なく続けやすいはず。“しっかり食べる”より“リズムを作る”ことを意識することが習慣化への近道です。
最近は、何を食べるかだけでなく、“いつ食べるか”もダイエットの重要な要素として注目されています。朝食を見直すことは、体重管理だけでなく、日中の食欲やコンディションを整えることにもつながるはず。まずは無理のない範囲で、自分に合った朝ごはん習慣を見つけてみましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼【４ヶ月で−３kg】“朝はコーヒーだけ”をやめただけ。体が変わった朝食ダイエット