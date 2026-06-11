髪型は悪くないのに顔が大きく見える？見直すべきは“顔まわり設計”
写真を撮ったときだけ、なぜか顔が大きく見える。以前と同じ髪型なのに、なんとなく重たい印象になる。そんな違和感を覚えたことはありませんか？実はその原因、髪型全体ではなく“顔まわり”にあるかもしれません。今のヘアトレンドは、前髪だけでなく顔まわり全体で印象を作る時代。大人世代ほど、この部分の設計が見た目の印象を大きく左右します。
前髪で隠そうとするほど重く見えることも
顔を小さく見せたいと思うと、前髪やサイドの髪で輪郭を隠したくなるでしょう。ただ、隠そうとするほど顔まわりが重たく見えてしまうことがあります。
特に湿気が増える季節は、前髪が束になったり額に張り付いたりしやすいはず。その結果、顔まわりの抜け感がなくなり、かえって顔が大きく見える原因になることもあります。大人世代の場合は、カバーを意識しすぎるよりも、顔まわりの軽さを意識した方が今っぽい印象につながるのです。
顔まわりに“動き”があるか？
最近のヘアトレンドでは、顔まわりに自然な動きを作るスタイルが主流です。頬骨の横から顎ラインにかけて流れる毛束や、顔まわりの軽いレイヤーがあることで、輪郭との間に自然な空気感が生まれます。この“余裕”が、顔全体をすっきり見せるポイント。
しっかり巻き込むよりも、風で少し動く程度の自然な毛流れの方が、今の大人ヘアにはなじみやすいでしょう。
顔を小さく見せようとしすぎていないか？
顔を小さく見せたいからと、サイドの髪で輪郭を覆うようなスタイルになっていないでしょうか？一見カバーできているように見えても、髪の面積が増えることで顔まわり全体が重たく見えることがあります。今のトレンドは、隠すより見せること。顔まわりに縦の流れや動きを作る方が、軽やかで洗練された印象につながります。
髪型そのものを大きく変えなくても、顔まわりを少し見直すだけで印象は変わるもの。そして、顔を小さく見せようとするほど、かえって重たく見えてしまうこともあります。今のヘアは“隠す”より“抜け感”。顔まわりの空気感を整えることが、今っぽく小顔に見せる近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師、ヘアスタイリストなどの一般的な知見を参考に編集部が構成しています
🌼湿気で前髪が決まらない…。大人世代が見直したい“顔まわり問題”の解決策