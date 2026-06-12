◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組 メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

開幕戦が行われ、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが同６０位の南アフリカを２―０で下して白星発進した。

前半９分、今季サウジアラビアリーグ得点王のメキシコＦＷキニョネス（アルカディシア）が大会第１号となる先制点をマークした。後半４分に南アフリカＭＦシトレが一発退場。数的優位となったメキシコは後半２２分にＦＷラウル・ヒメネス（フルハム）が右クロスをヘディングで決め、２―０とリードを広げた。後半３９分に相手に２人目の退場者が出ると、終了間際にはメキシコにも退場者が出てしまい、計３枚のレッドカードが飛び交う“荒れ模様”となった。

母国を率いるアギーレ監督は２０１４〜１５年に日本代表監督を務め、Ｗ杯は２００２、１０年に続いて３度目の指揮。超満員となったホームスタジアムでの開幕戦白星に歓喜した。

指揮官は「前半は３点を取るチャンスがあったが、思ったほど良いプレーができなかった。我々が優勢だったが、スコアに反映できなかった。（シュートが）ポストに当たって、うまくいかなかった。時間がたつにつれて、少しは気持ちが楽になった。縦への推進力が出なかったけど、初戦を勝利でスタートできた」と話した。

メキシコは１８日（同１９日）の第２戦で韓国と対戦する。「重要なのは韓国戦に集中し、彼らに勝つこと。彼らより優れることを目指し、未来に向けて一歩一歩準備を進める」と次戦を見据えた。