日本代表のキャプテン、ＭＦ遠藤航がＷ杯メンバーから離脱し、チームを離れた。遠藤は今年２月に左足靱帯（じんたい）を痛めて手術を行ったが、Ｗ杯本番までの回復を見込んでメンバー入り。５月３１日のアイスランド戦で約３か月ぶりに復帰し、先発して４５分間プレーした。しかしその試合で痛みが出て、以降の練習では別メニューに。６月３日からのメキシコ・モンテレイ合宿、米ナッシュビル合宿でも、別メニューでの調整が続いていた。森保一監督は１０日夜、状態の上がらない遠藤を諦め、メンバー入れ替えを決断。遠藤は１１日にチームを離れ、新キャプテンにはＤＦ板倉滉が就任した。追加招集にはＦＷ町野修斗が選出された。

◆遠藤航の負傷経過

▽２月１１日 サンダーランド戦で左足首付近を痛めて負傷退場

▽同２８日 左足首付近の手術を受け、既にリハビリを実施、森保監督は「予定としては、Ｗ杯に間に合う」と明かす

▽４月２４日 所属リバプールのスロット監督が実戦復帰の可能性を示唆

▽５月１５日 自身３度目のＷ杯日本代表に選出

▽同２４日 ブレントフォード戦でベンチ入り

▽同３１日 アイスランドとの日本代表の壮行試合で先発復帰し、前半４５分間だけプレー

▽６月９日 米ナッシュビルでオフ返上でボール回しなど自主トレ

▽同１０日 部分合流も途中で全体練習を外れたと明かす