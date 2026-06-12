アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けた協議がイラン最高指導部の承認を得たとし、予定していた攻撃を中止すると表明しました。

【映像】予定していた攻撃を中止すると表明したトランプ氏

トランプ大統領「合意次第、ホルムズ海峡は開放される。合意の署名は今週末にもできるかもしれない。そこにはバンス副大統領が行くだろう。」

トランプ大統領は11日、記者団に対し、イランとの協議について合意が近いと述べました。

これに先立ち、自身のSNSにはイランとの協議がイラン最高指導部の承認を得たとし、11日夜に予定していた攻撃を中止したと投稿していました。

イランとの協議内容は、アメリカやイスラエル、サウジアラビアなどの湾岸諸国、仲介国のパキスタンなどを含む関係各国が承認したとしています。

また、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖は最終合意まで継続するとしています。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は10日のイランとカタールの交渉でホルムズ海峡の開放やイランの凍結資産をめぐる「主要な隔たりが解消された」と伝えています。

これに対しイランメディアは、合意文書のいかなる案も承認されていないと即座に否定しています。（ANNニュース）