広島・ターノック「悔しい」 １カ月ぶり１軍登板で４回２／３を３失点 自己最速１５９キロ記録、次こそ来日初星を
「西武４−１広島」（１１日、ベルーナドーム）
悔しさが残る復帰登板だった。右背中付近の負傷が癒えた広島のフレディ・ターノック投手は４回２／３を７安打３失点で３敗目を喫した。「自分の投球でチームを勝たせることができなかった。それが一番、悔しい」。５月２日の中日戦以来となる復帰登板は、四死球から許した逆転劇となった。
１−０の四回。先頭の滝沢へ四球を与えると、続く長谷川へは死球。指先の狂いでピンチを広げた。「（走者を）出してしまったのが痛かった」。１死二、三塁となり、小島に左前２点適時打。好調の西武打線にのみ込まれ、一気に試合をひっくり返された。
五回にも１点を失い、この回途中でマウンドを降りた。長い回を投げ抜くことが、先発としての責務と強く認識する。球数は８５球。チームを勝利に導けなかったことに加え、五回を投げ切れず救援陣に負担を強いた投球に、唇をかみしめた。
課題があった一方で、手応えもつかんだ。初回、長谷川を空振り三振に斬った直球は、自己最速の１５９キロを計測。「球速が出たのはポジティブな部分」と前を向いた。
三回まで許した安打は１本のみ。負傷前と同様に直球は常時１５０キロを超えた。パワーピッチャーとしての存在感を示した登板でもあった。
「最初の３イニングをリズムよく抑えられた。ああいった投球を続けていくことができれば」。次回登板で、チームの白星と自身の来日初勝利を手にしてみせる。