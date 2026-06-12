「西武４−１広島」（１１日、ベルーナドーム）

悔しさが残る復帰登板だった。右背中付近の負傷が癒えた広島のフレディ・ターノック投手は４回２／３を７安打３失点で３敗目を喫した。「自分の投球でチームを勝たせることができなかった。それが一番、悔しい」。５月２日の中日戦以来となる復帰登板は、四死球から許した逆転劇となった。

１−０の四回。先頭の滝沢へ四球を与えると、続く長谷川へは死球。指先の狂いでピンチを広げた。「（走者を）出してしまったのが痛かった」。１死二、三塁となり、小島に左前２点適時打。好調の西武打線にのみ込まれ、一気に試合をひっくり返された。

五回にも１点を失い、この回途中でマウンドを降りた。長い回を投げ抜くことが、先発としての責務と強く認識する。球数は８５球。チームを勝利に導けなかったことに加え、五回を投げ切れず救援陣に負担を強いた投球に、唇をかみしめた。

課題があった一方で、手応えもつかんだ。初回、長谷川を空振り三振に斬った直球は、自己最速の１５９キロを計測。「球速が出たのはポジティブな部分」と前を向いた。

三回まで許した安打は１本のみ。負傷前と同様に直球は常時１５０キロを超えた。パワーピッチャーとしての存在感を示した登板でもあった。

「最初の３イニングをリズムよく抑えられた。ああいった投球を続けていくことができれば」。次回登板で、チームの白星と自身の来日初勝利を手にしてみせる。