BUMP OF CHICKENの音楽×山下大輝のナレーションで誘われる星空の物語 コニカミノルタプラネタリウム全5館で「流れ星を探して」【7／3〜】
ロックバンド・BUMP OF CHICKENの楽曲とともに楽しめるプラネタリウム作品「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」を、2026年7月3日からコニカミノルタプラネタリウム全5館で上映する。
【画像】「流れ星を探して feat. BUMP OF CHICKEN」メインビジュアルやナレーションの山下大輝さん
夜空に流れる一瞬の輝き"流れ星"を主役に、季節ごとの星空や流星群の見つけ方、流れ星が誕生する宇宙の仕組みをひもとく。
ペルセウス座流星群をはじめとした流星群がドームに広がるプラネタリウムの中、BUMP OF CHICKENの楽曲とともに世界観を体感できる。
また、今作の上映に合わせてBUMP OF CHICKENのオリジナルグッズの販売も予定しているという。
そして、ナレーションは声優の山下大輝さんが担当。
流れ星のはかなさや夜空の静けさなど、星空の情景と静かに重なるやさしい語りで、観客を物語へ導く。
上映時間は約40分。
上映館は以下の通り。
コニカミノルタプラネタリアTOKYO（東京都千代田区）
コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA（横浜市）
コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ（東京都豊島区）
コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン（東京都墨田区）
コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA（名古屋市）