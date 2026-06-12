サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は華やかな選手の活躍に目が行きがちだが、そのスターたちを動かしているのは代表監督。

人心掌握にたけた知将、斬新な戦術を編み出す奇才、百戦錬磨の老将――。各チームを率いる名物指揮官を紹介する（文中のコメントはロイター）。

ディディエ・デシャン フランス ５７歳…采配は極めて堅実

サッカー界で選手、監督の両方でＷ杯優勝を経験している３人の傑物のうちの１人だ。１９９８年の地元フランス大会では、主将として初優勝のトロフィーを掲げた。豊富な運動量と安定したプレーで、チームを支えた名ＭＦだった。

現役引退後は、長く活躍したユベントス（イタリア）などでの指揮を経て、２０１２年に代表監督に就任。初のＷ杯となった１４年ブラジル大会は、準々決勝でドイツに敗れたが、１８年ロシア大会はチームを２０年ぶりの優勝へと導いた。

４年後のカタール大会も決勝まで進み、アルゼンチンにＰＫ戦の末に敗れたものの、チームの安定した力を示した。その采配は、現役時代のプレー同様に極めて堅実だ。

フランスは優勝候補の筆頭といえる存在。特に攻撃陣のタレントの豊富さは圧倒的だが、「ほかにも候補は６〜７チーム挙げられる」と浮かれたところはない。今大会を最後に１４年間に及ぶ代表監督生活に終止符を打つと明言している名将は、有終の美を飾れるだろうか。