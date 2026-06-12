◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に今季４度目の２戦連発となる１３号先制ソロを放った。

０―０の３回１死で迎えた第２打席。フルカウントから右腕ケラーの投じた低めの８２・６マイル（約１３２・９キロ）スイーパーを捉えた。泳がされ気味で、最後は右手一本のような形になりながら、打球速度１０７・７マイル（約１７３・３キロ）、飛距離３９１フィート（約１１９・２メートル）、角度２１度の弾丸ライナーで右中間席にたたき込んだ。

大谷はメジャー通算２９３号で、節目の３００号まで残り「７」とし、月別最多の本塁打をマークしている６月に通算６５本目となった。二刀流出場の翌日の試合に出場するのは、４月２３日（同２４日）の敵地・ジャイアンツ戦以来２か月ぶり今季３度目となったが、初安打が本塁打になった。登板翌日のアーチも今季初だった。

大谷は二刀流に限らず、登板日の翌日の出場も５月６日（同７日）の敵地・アストロズ戦以来。ドジャースは大谷の体調を考慮し、これまで翌日がオフ日の時を中心に登板させてきた。今月４日（同５日）にも二刀流翌日に完全休養を取らせた。だが、現在は打者としても好調を維持していることもあり、ＤＨでの出場が決定。大谷は前日に「僕は出る気でいますし、準備したいなと思います」と話していた。

得意の６月に今年もこの日まで８試合で打率４割１分２厘、２本塁打、８打点と打ちまくっていたが、“ミスター・ジューン”の勢いが止まりそうにない。