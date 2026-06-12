フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１２日、プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に肺炎のため都内の病院で死去したことを報じた。７６歳だった。１１日、所属事務所が発表した。

必殺の「幻の右」でＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、両手を突き上げて喜ぶ姿から「ガッツポーズ」との言葉が広まった。引退後は数々のバラエティー番組、ドラマ・映画にも出演。「ＯＫ（オッケー）牧場」などユニークな発言でも人気者となった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。

キャスターを務める同局の伊藤利尋アナウンサーは「選手の層が厚くて勝つのが難しいと言われるライト級でアジア人初の世界チャンピオン」と功績をたたえ「天然なのか？狙いなのか？バラエティでの存在感。私も何度かご一緒しましたけど本当、最高のキャラクターでした」としのんだ。

エンタメキャスターを務める軽部真一アナは「さらに俳優ですよね。『北の国から』、それから『おしん』にも出演していた。大河ドラマもたくさん出ていた。スピルバーグ、リドリー・スコット、倉本聰から認められたっていうのは、これはもう大変な存在だなと思います」と俳優としての存在感をたたえ「それから報道対応、メディア対応が素晴らしかった。皆さん来てるんだからちゃんと盛り上げなきゃっていう風にいつもおっしゃっていた。その辺り、気配りの方でもありました。本当に強くて優しい…誰からも愛された最高のガッツさんでした」と追悼した。