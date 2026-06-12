◇米女子ゴルフツアー ダウ選手権第1日（2026年6月11日 ミシガン州 ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）

ダブルス戦の第1ラウンドがフォアサム方式（1つのボールを交互に打つ）で行われ、渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組、古江彩佳（26＝富士通）＆西村優菜（25＝スターツ）組、岩井明愛（23）＆岩井千怜（23＝いずれもHonda）組が2アンダー68で回り首位と1打差の4位と好スタートを切った。

畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）＆高真栄（30＝韓国）組は1オーバー71で回り27位、吉田優利（26＝エプソン）＆馬場咲希（21＝サントリー）組は3オーバー73で44位、西郷真央（24＝島津製作所）＆王馨迎（27＝中国）組は4オーバー74で52位、原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）＆桜井心那（22＝王子ホールディングス）組は7オーバー77で69位だった。

ジェマ・ドライブラ（33＝英国）＆ニコル・ラーセン（33＝デンマーク）組など3組が3アンダー67で首位に並んだ。

大会には72チームが出場し、初日と3日目はフォアサム、2日目と最終日はフォアボール（各自のボールでプレーしいい方のスコアを採用）で争われる。