上空の寒気の影響で、北海道・東北・関東甲信では、大気の状態が非常に不安定です。午前中晴れる地域でも、午後は活発な積乱雲が発達するでしょう。急な激しい雨、落雷による停電、突風による建物被害、ひょうによる農作物被害に注意が必要です。

■全国天気（12日予報）

北海道・東北は、午前中は晴れても午後は雲が多くなり、夕方には雨や雷雨のところがあるでしょう。関東甲信では、午前中は晴れるところもありますが、昼過ぎから夜にかけて、雨や雷雨となるでしょう。局地的に雨脚が強まり、激しい雨のところもありそうです。北陸は朝は雨や雷雨のところがありますが、昼前からは晴れてくる見込みです。東海から西日本にかけては、青空が広がり、強い日差しが照りつけそうです。沖縄は梅雨空が続くでしょう。

■全国気温（12日予想）

札幌 24℃（＋2）7月上旬

青森 23℃（±0）6月下旬

仙台 22℃（-1）5月下旬

新潟 26℃（＋1）6月下旬

東京 27℃（＋1）6月下旬

名古屋 29℃（±0）6月下旬

大阪 29℃（-1）6月下旬

広島 28℃（-1）6月下旬

高知 29℃（＋1）7月上旬

福岡 28℃（±0）6月下旬

鹿児島 29℃（-1）6月下旬

■週末の天気

13日（土）は、北海道・東北・関東で上空の寒気の影響が残りそうです。日中は晴れ間があっても、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸・東海・西日本は晴れる見込みです。土曜は、関東内陸・東海・西日本で真夏日のところがありそうです。

14日（日）は、北日本・東日本で雲の多い天気となるでしょう。東北・北陸・関東では晴れ間がありそうです。西日本の天気は下り坂で、前線や低気圧の影響で、西日本で雨が降り出すでしょう。日曜は北日本でも気温があがり、真夏並みの暑さのところもあるでしょう。

（気象予報士 平井史生）