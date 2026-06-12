『風、薫る』第11週「凪にそよぐ」を振り返る
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第11週「凪にそよぐ」の各回あらすじを振り返る。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
■第51回のあらすじ
りん（見上愛）は、夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねるが、編集長の綿貫（小松和重）から、意外な提案をされ戸惑う。一方、直美（上坂樹里）は夕凪に寄り添い、献身的に看病を続けていた。ある日、新聞を開くとそこにはある記事が掲載されていた。夕凪を助けるためにできることは何か、りんと直美は探し続けるが・・。
■第52回のあらすじ
新聞記事の影響で、セツ（村上穂乃佳）の病室には励ましのお見舞いの品が次々と届くようになる。一方、新聞を読んだ権田（梅垣義明）が病室に現れ、セツを無理やり連れ戻そうとするが、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）の機転でなんとか事なきを得て・・。
■第53回のあらすじ
シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第二弾は、多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は安心する一方、気持ちは複雑で…。そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込む。
■第54回のあらすじ
りん(見上愛)と直美(上坂樹里)の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。
■第55回のあらすじ
シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りん（見上愛）の家で食事会が開かれる。直美（上坂樹里）と槇村（林裕太）もやってきて、和やかな時間を過ごしていたが、突然、槇村（林裕太）がある行動に出て皆を驚かす・・一方、病院では院長の多田（筒井道隆）と渡辺（森田甘路）とバーンズ（エマ・ハワード）が話していて・・。
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■第51回のあらすじ
りん（見上愛）は、夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねるが、編集長の綿貫（小松和重）から、意外な提案をされ戸惑う。一方、直美（上坂樹里）は夕凪に寄り添い、献身的に看病を続けていた。ある日、新聞を開くとそこにはある記事が掲載されていた。夕凪を助けるためにできることは何か、りんと直美は探し続けるが・・。
新聞記事の影響で、セツ（村上穂乃佳）の病室には励ましのお見舞いの品が次々と届くようになる。一方、新聞を読んだ権田（梅垣義明）が病室に現れ、セツを無理やり連れ戻そうとするが、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）の機転でなんとか事なきを得て・・。
■第53回のあらすじ
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■第54回のあらすじ
りん(見上愛)と直美(上坂樹里)の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。
■第55回のあらすじ
シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りん（見上愛）の家で食事会が開かれる。直美（上坂樹里）と槇村（林裕太）もやってきて、和やかな時間を過ごしていたが、突然、槇村（林裕太）がある行動に出て皆を驚かす・・一方、病院では院長の多田（筒井道隆）と渡辺（森田甘路）とバーンズ（エマ・ハワード）が話していて・・。