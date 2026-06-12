日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2798（+50.5　+1.84%）
ホンダ　1443（+15.5　+1.09%）
三菱ＵＦＪ　3212（+71　+2.26%）
みずほＦＧ　7614（+220　+2.98%）
三井住友ＦＧ　6350（+147　+2.37%）
東京海上　7511（+107　+1.45%）
ＮＴＴ　150（-0.7　-0.46%）
ＫＤＤＩ　2769（+11.5　+0.42%）
ソフトバンク　215（0.0　0.00%）
伊藤忠　1860（+34　+1.86%）
三菱商　4682（+77　+1.67%）
三井物　4949（+92　+1.89%）
武田　5077（+44　+0.87%）
第一三共　2537（+42　+1.68%）
信越化　7006（+148　+2.16%）
日立　4775（+120　+2.58%）
ソニーＧ　3383（+14　+0.42%）
三菱電　5572（+126　+2.31%）
ダイキン　23408（+338　+1.47%）
三菱重　3529（+35　+1.00%）
村田製　9341（+374　+4.17%）
東エレク　67645（+4245　+6.70%）
ＨＯＹＡ　26338（+688　+2.68%）
ＪＴ　6334（+29　+0.46%）
セブン＆アイ　1951（+9　+0.46%）
ファストリ　80177（+1697　+2.16%）
リクルート　11341（+186　+1.67%）
任天堂　7185（+41　+0.57%）
ソフトバンクＧ　6958（+584　+9.16%）
キーエンス（普通株）　73179（+1909　+2.68%）