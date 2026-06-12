日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2798（+50.5 +1.84%）
ホンダ 1443（+15.5 +1.09%）
三菱ＵＦＪ 3212（+71 +2.26%）
みずほＦＧ 7614（+220 +2.98%）
三井住友ＦＧ 6350（+147 +2.37%）
東京海上 7511（+107 +1.45%）
ＮＴＴ 150（-0.7 -0.46%）
ＫＤＤＩ 2769（+11.5 +0.42%）
ソフトバンク 215（0.0 0.00%）
伊藤忠 1860（+34 +1.86%）
三菱商 4682（+77 +1.67%）
三井物 4949（+92 +1.89%）
武田 5077（+44 +0.87%）
第一三共 2537（+42 +1.68%）
信越化 7006（+148 +2.16%）
日立 4775（+120 +2.58%）
ソニーＧ 3383（+14 +0.42%）
三菱電 5572（+126 +2.31%）
ダイキン 23408（+338 +1.47%）
三菱重 3529（+35 +1.00%）
村田製 9341（+374 +4.17%）
東エレク 67645（+4245 +6.70%）
ＨＯＹＡ 26338（+688 +2.68%）
ＪＴ 6334（+29 +0.46%）
セブン＆アイ 1951（+9 +0.46%）
ファストリ 80177（+1697 +2.16%）
リクルート 11341（+186 +1.67%）
任天堂 7185（+41 +0.57%）
ソフトバンクＧ 6958（+584 +9.16%）
キーエンス（普通株） 73179（+1909 +2.68%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2798（+50.5 +1.84%）
ホンダ 1443（+15.5 +1.09%）
三菱ＵＦＪ 3212（+71 +2.26%）
みずほＦＧ 7614（+220 +2.98%）
三井住友ＦＧ 6350（+147 +2.37%）
東京海上 7511（+107 +1.45%）
ＮＴＴ 150（-0.7 -0.46%）
ＫＤＤＩ 2769（+11.5 +0.42%）
ソフトバンク 215（0.0 0.00%）
伊藤忠 1860（+34 +1.86%）
三菱商 4682（+77 +1.67%）
三井物 4949（+92 +1.89%）
武田 5077（+44 +0.87%）
第一三共 2537（+42 +1.68%）
信越化 7006（+148 +2.16%）
日立 4775（+120 +2.58%）
ソニーＧ 3383（+14 +0.42%）
三菱電 5572（+126 +2.31%）
ダイキン 23408（+338 +1.47%）
三菱重 3529（+35 +1.00%）
村田製 9341（+374 +4.17%）
東エレク 67645（+4245 +6.70%）
ＨＯＹＡ 26338（+688 +2.68%）
ＪＴ 6334（+29 +0.46%）
セブン＆アイ 1951（+9 +0.46%）
ファストリ 80177（+1697 +2.16%）
リクルート 11341（+186 +1.67%）
任天堂 7185（+41 +0.57%）
ソフトバンクＧ 6958（+584 +9.16%）
キーエンス（普通株） 73179（+1909 +2.68%）