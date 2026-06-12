東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.93　高値160.59　安値159.58

161.50　ハイブレイク
161.04　抵抗2
160.49　抵抗1
160.03　ピボット
159.48　支持1
159.02　支持2
158.47　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1578　高値1.1590　安値1.1503

1.1698　ハイブレイク
1.1644　抵抗2
1.1611　抵抗1
1.1557　ピボット
1.1524　支持1
1.1470　支持2
1.1437　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3417　高値1.3433　安値1.3325

1.3566　ハイブレイク
1.3500　抵抗2
1.3458　抵抗1
1.3392　ピボット
1.3350　支持1
1.3284　支持2
1.3242　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7949　高値0.8013　安値0.7942

0.8065　ハイブレイク
0.8039　抵抗2
0.7994　抵抗1
0.7968　ピボット
0.7923　支持1
0.7897　支持2
0.7852　ローブレイク