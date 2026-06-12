東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.93 高値160.59 安値159.58
161.50 ハイブレイク
161.04 抵抗2
160.49 抵抗1
160.03 ピボット
159.48 支持1
159.02 支持2
158.47 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1578 高値1.1590 安値1.1503
1.1698 ハイブレイク
1.1644 抵抗2
1.1611 抵抗1
1.1557 ピボット
1.1524 支持1
1.1470 支持2
1.1437 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3417 高値1.3433 安値1.3325
1.3566 ハイブレイク
1.3500 抵抗2
1.3458 抵抗1
1.3392 ピボット
1.3350 支持1
1.3284 支持2
1.3242 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7949 高値0.8013 安値0.7942
0.8065 ハイブレイク
0.8039 抵抗2
0.7994 抵抗1
0.7968 ピボット
0.7923 支持1
0.7897 支持2
0.7852 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.93 高値160.59 安値159.58
161.50 ハイブレイク
161.04 抵抗2
160.49 抵抗1
160.03 ピボット
159.48 支持1
159.02 支持2
158.47 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1578 高値1.1590 安値1.1503
1.1698 ハイブレイク
1.1644 抵抗2
1.1611 抵抗1
1.1557 ピボット
1.1524 支持1
1.1470 支持2
1.1437 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3417 高値1.3433 安値1.3325
1.3566 ハイブレイク
1.3500 抵抗2
1.3458 抵抗1
1.3392 ピボット
1.3350 支持1
1.3284 支持2
1.3242 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7949 高値0.8013 安値0.7942
0.8065 ハイブレイク
0.8039 抵抗2
0.7994 抵抗1
0.7968 ピボット
0.7923 支持1
0.7897 支持2
0.7852 ローブレイク