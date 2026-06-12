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ニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナのMCでおくる配信コンテンツ「正義のミカタチャンネル」で、中国最大のタブーである“天安門事件”を専門家が語った！

【動画】TVerでも「正義のミカタチャンネル」配信スタート！ オンエアで語れなかったトーク解説をTVerで！

【出典】6月6日放送「正義のミカタ」

6月10日公開の動画に登場したのは、6月6日の「正義のミカタ」生放送でも、日中関係について解説した２人の専門家。北京大学を卒業し、2007年に日本に帰化している石平（せきへい）参議院議員と、元自衛隊制服組トップの河野克俊氏だ。

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事前にXやYouTubeで視聴者から“２人に聞きたいこと”や質問を呼び掛けたところ、寄せられたのは「若い人たちが知らない天安門事件について赤裸々なコメントが聞きたい」という声。

1989年6月、北京の天安門広場周辺に若者たちが100万人以上集まり、共産党の一党独裁下にある中国政府に対して民主化を求めた。そこに戦車部隊が出動。若者たちは機関銃で惨殺され、戦車の下敷きになってしまった者も。この悲惨な“天安門事件”は世界を震撼させた。

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北京大学出身の石平議員は、この事件を機に中国との決別を決めたという。生まれた国を愛し、国を良くしようと望んだ若者たちに対し、「政府が出した答えが『私たちの仲間たちを殺す』『虐殺する』。そんな国にはもう用がない」と心の中で決別したと話す。「あの事件がなかったら私は別の人生を歩んだかもしれません」と石平議員。

河野氏は、天安門事件に至るまで、中国で起こっていた悲劇を解説。

毛沢東は1958年から1960年にかけて“大躍進運動”という経済対策に取り組み「すごい急ピッチな改革をやろうとしたんですよ。それが大失敗に終わって」。共産党社会が課す“ノルマ”を達成できない役人が「達成しました」とウソをつき、辻褄を合わせるため農民にしわ寄せが行き……農作物をすべて持っていかれた農民たちは数千万人もの規模で餓死に至ったという。

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この政策失敗により一度失脚した毛沢東は、挽回を狙って1966年から10年間、文化大革命と呼ばれる権力闘争を主導する。これも国内で大混乱を招き、毛沢東の死去後、最終的に権力を握った蠟小平（とうしょうへい）は“改革開放”と銘打って対外開放路線をとった。

「中国側が自由化の方向に向かった時期があったんです。蠟小平さんが可愛がってた胡耀邦（こようほう）というリーダーが、蠟小平からすれば自由化の方に『行きすぎ』て。最終的に首は切られちゃうんですけど…」

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自由化に向かう空気を歓迎し、胡耀邦を支持していた学生や民衆は、胡耀邦が亡くなったことを知ると天安門広場に集まり追悼集会を始めた。「これが天安門事件のきっかけなんです」と河野氏。

「改革開放の号砲を鳴らした蠟小平が、どんどん集まる若者たちに恐ろしさを感じたんでしょうね。“動乱”だと認定して人民解放軍を投入して、惨殺しているわけです」

河野氏は「今の中国の指導部は、天安門事件を“なかったんだ”としている」と説明した上で、「『歴史を直視しろ』とかって我々（日本）に言うじゃないですか。どの口で言ってんだっていう話なんですよ、これ！」と怒りを表明。

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【TVer】さらに河野氏は「日本人もおかしいんです！」と苦言を呈し…。その理由は！？



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トークは、天安門事件後の日本の対応にも及ぶ。「事件を受けて当時の西側先進国・G7は中国に経済制裁を発動したんです。それで中国は窮地に立たされて」（石平氏）。そこで中国が日本に働きかけ、日本は率先して中国に対する経済制裁を解除する形になった。

「しかし、日本を利用して孤立した状況を脱出しながら、中国は国内で反日教育を始めるんです」

「江沢民とクリントンの時代になると、逆に日本を孤立させて日本を叩く」

石平氏の話を聞いていた久保アナは、「学校のいじめっ子と一緒…」とコメント。

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「天安門事件以降の自民党政権でやってる対中外交、本当に腹立つんですよ！」

「いじめられても、まだ文句言わない。さらに相手を助ける。アホちゃうかと」

「中国という国はこちらが反発しなかったら増長するんですよ」（石平氏）

「今まで刺激させないということで日中友好やってきた。全然良くなってませんよ。ますます嵩（かさ）にかかってくるんです中国は。考え直さないとダメだと思う」（河野氏）

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２人の辛辣なコメントが飛び交う約16分の動画はTVerで！

6月6日放送「正義のミカタ」の見逃し配信とあわせて視聴すると、トークがさらに刺さること間違いなし！

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