『あざとくて何が悪いの？』番組イベント第3弾開催決定！第1弾ゲストにaoen

山里亮太＆鈴木愛理のコンビがMCを務める番組『あざとくて何が悪いの？』第3弾イベントとなる「あざとくて何が悪いの？夏の最強あざとソングLIVE」の開催が決定した。

2022年、2025年と過去2回のイベント開催を経て、今回はSGCホール有明にレベルアップ。

この夏、“最強にあざとい”ステージを届ける。

◆“あざとくて”だからこそ見られる音楽フェス

今回は豪華アーティストをゲストに迎え、夏にぴったりな楽曲でスペシャルライブを披露。

第1弾ゲストには、昨年6月にデビューした新世代J-POPボーイズグループ・aoen（アオエン）が決定。

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「あざと連ドラ」出演で話題を集めた颯太（SOTA）を始め、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人によるスペシャルな歌パフォーマンスに期待が高まる。

ほか、番組の大人気企画「あざとカラオケ」対決や、MC鈴木愛理と歌のスペシャルコラボなど、地上波放送では絶対に観られないライブイベントに注目だ。