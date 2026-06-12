１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円９３銭前後と前日と比べて６０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円１４銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に発表された５月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比１．１％の上昇と市場予想を上回ったものの、変動が激しい食品とエネルギーを除くコア指数が同０．４％の上昇と市場予想を下回ったことからドル円相場の反応は限定的だった。トランプ米大統領が自身のＳＮＳに「今夜にもイランに激しい攻撃を行う」と投稿したことを受けて１６０円５９銭まで上伸する場面もあったが、イラン側が最高指導部のレベルで協議の内容を承認したことなどを踏まえ、トランプ氏が予定していた対イラン攻撃を中止すると表明したことをきっかけに地合いが一変。「有事のドル買い」を巻き戻す動きが広がるなか、一時１５９円５８銭まで軟化した。一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が約３年ぶりに政策金利の引き上げを決めたことがユーロの支えとなった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７８ドル前後と前日と比べて０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS