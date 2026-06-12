１２日の東京株式市場で、日経平均株価は続急伸の見通し。６万６０００円台に乗せた後、強調展開となると予想される。



１１日の米株式市場で主要株価３指数は揃って大幅に上昇。前の日に急落したＮＹダウは往って来いとなり５万ドル台を回復した。ナスダック総合株価指数の上昇率は２．５％、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は７．９％に上り、マイクロン＜MU＞やマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞、サンディスク＜SNDK＞などが１０％を超す急騰となった。トランプ米大統領が自身のＳＮＳを通じ、同日の晩に予定していたイランに対する攻撃を中止すると表明。更にイラン側との協議に関し、同国の指導部に持ち込まれ、承認されたと明らかにした。トランプ米大統領は記者団に対して、戦闘終結に向けた覚書の署名式を今週末に開く意向も示している。イラン側の反応など不透明要因は残ったままだが、マーケットはトランプ氏のＳＮＳ投稿と発言に大きく反応する形となり、米原油先物相場が下落。米長期金利は低下し、主力株に対しては買い戻しが優勢となった。大阪取引所の夜間取引で日経平均先物９月限は６万６５４０円で取引を終えた。１１日の清算値との比較で２０６０円高となっている。



きょうは株価指数先物・オプション６月物の特別清算指数（メジャーＳＱ）算出日となる。これまで日経平均は値幅の大きな上下動を繰り返しており、ＳＱ値の着地点が計りにくい状態となっていた。外部環境を受けて株式への選好姿勢が強まるなかで、きょうは寄り付きの段階で先物・オプションがらみの需給要因が加わる形となる。一部の値がさ株が高く始まり、現物の株価指数がＳＱの市場推定値を下回る展開となると、「幻のＳＱ」のアノマリーが意識されるようになり、日本株の上値を一定程度抑制する恐れもあるが、これが杞憂に終われば６万７０００円を試す動きとなることも見込まれる。



１１日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比９２９ドル９７セント高の５万０８４８ドル７５セントと大幅反発。ナスダック総合株価指数は同６４０．１５ポイント高の２万５８０９．６５だった。



日程面では国内では取引時間中に４月の鉱工業生産（確報値）が開示される。海外ではスペースⅩ＜SPCX＞のナスダックへの新規上場が予定されており、市場の注目を集めている。このほか、６月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・速報値）などの発表を控えている。



出所：MINKABU PRESS