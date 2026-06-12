米国市場データ ＮＹダウは929ドル高と反発 （6月11日）
― ダウは929ドル高と反発、トランプ米大統領がイランへの攻撃中止を発表し安心感から買い優勢 ―
ＮＹダウ 50848.75 ( +929.97 )
Ｓ＆Ｐ500 7394.30 ( +127.31 )
ＮＡＳＤＡＱ 25809.66 ( +640.16 )
米10年債利回り 4.461 ( -0.094 )
ＮＹ(WTI)原油 87.71 ( -2.32 )
ＮＹ金 4114.0 ( -19.3 )
ＶＩＸ指数 19.44 ( -2.78 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 66275 ( +1955 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 66270 ( +1950 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50848.75 ( +929.97 )
Ｓ＆Ｐ500 7394.30 ( +127.31 )
ＮＡＳＤＡＱ 25809.66 ( +640.16 )
米10年債利回り 4.461 ( -0.094 )
ＮＹ(WTI)原油 87.71 ( -2.32 )
ＮＹ金 4114.0 ( -19.3 )
ＶＩＸ指数 19.44 ( -2.78 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 66275 ( +1955 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 66270 ( +1950 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース